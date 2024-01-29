Общество

За неделю псковские росгвардейцы изъяли 20 единиц гражданского оружия

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 41 проверку обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан с 22 по 28 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы выявили 13 административных правонарушений, изъяли 20 единиц оружия и 34 боеприпаса.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал Госуслуг.