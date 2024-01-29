ГК «ЭнергоПроф» оборудовал источником бесперебойного питания мясокомбинат из Великих Лук

Один из ведущих производителей мясоперерабатывающей отрасли продолжает наращивать выпуск высококачественной продукции. Предприятие успешно реализует задачи государственной программы по продовольственной безопасности. При запуске новых объектов и модернизации действующих линий приоритет отдается импортозамещению. Предприятие активно сотрудничает с ведущими поставщиками российского оборудования.
В декабре 2023 года перерабатывающие линии мясокомбината подключили к системе бесперебойного энергоснабжения с ИБП на 27 кВт, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГК «ЭнергоПроф». При выборе нового оборудования учитывали оперативность сервиса и ресурс техники. В итоге, решили приобрести сертифицированный ИБП Импульс отечественного разработчика устройств с многоуровневым резервированием мощности.
Помощь в поставке источника бесперебойного питания оказала ГК «ЭнергоПроф». Компания не первый год участвует в программе модернизации объектов агропромышленного комплекса по всей стране. Специалисты «ЭнергоПроф» накопили значительный опыт проектирования и комплектации промышленных энергоблоков для ведущих предприятий по переработке пищевой продукции. Компания более 15 лет работает на российском рынке малой энергетики и является официальным партнером авторитетных отраслевых брендов. В составе «ЭнергоПроф» действует собственный цех металлических контейнеров и сборочная линия блоков автоматики. Модульное оборудование , спроектированное в «ЭнергоПроф» успешно работает на предприятиях химической, сельскохозяйственной, металлургической, отрасли.
Для мясокомбината из Великих Лук подобрали ИБП Импульс Фора 3330. Напольный модуль оснащен трехуровневой защитой и совместим со всеми видами нагрузки, имеет высокий уровень отказоустойчивости. КПД составляет 95 %. Цифровое управление обеспечивают два высокоскоростных процессора (DSP). К ИБП можно подключить до 4 подобных блоков и поэтапно наращивать мощность системы энергозащиты.
Компания «ЭнергоПроф» организовала своевременную доставку ИБП в Великие Луки, обеспечила техническую поддержку. Источник питания уже подключили к энергосистеме перерабатывающих линий Холдинга.
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