Общество

Крупную партию гуманитарного груза получили псковские военнослужащие в зоне СВО

Псковская область продолжает оказывать поддержку военнослужащим, в том числе, мобилизованным гражданам, находящимся в зоне специальной военной операции. Воинские части, находящиеся на передовой, получили около 100 тонн гуманитарного груза, который для них собрали неравнодушные людей и представители бизнес-сообщества из муниципальных образований региона, а также других областей страны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фотографии предоставлены пресс-службой правительства Псковской области

В составе партии строительные и пиломатериалы, инструменты, генераторы, комплектующие части для автотранспорта, технические средства, вещи и продукты питания.

«Все работают, плетут сети, поддерживают, кто чем может. Вот так понемногу собираем огромные объемы», — отметила директор Центра молодежи и общественных инициатив Алеся Михачева.

Отметим, еще одна партия груза будет отправлена на этой неделе гражданскому населению. Гуманитарную помощь от региона-шефа получат жители Херсонской области.

Напомним, Псковская область с начала СВО оказывает поддержку военнослужащим и жителям новых регионов. Помощь оказывается как материальная — строительная, вещевая и продуктовая, так и специализированная. Только в прошлом году медицинскую помощь жителям новых территорий оказывали 16 псковских медиков. Кроме того, регион способствует внедрению в новых субъектах РФ уникальных цифровых проектов в области образования, социальной защиты и лесосохранения.