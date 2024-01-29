«Постскриптум»: Директива Минкульта, дискуссия о льготных лекарствах и кадровый «сквозняк» в Доме Советов. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 29 января.
Основные темы, которые обсудили Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:
- Сто лет спустя: не пора ли убрать тело Ленина из мавзолея и предать его земле?
- Директива Минкульта: надо ли вгонять театральные постановки в рамки традиционных ценностей?
- Парламентская дискуссия про льготные лекарства и сокращение Общественной палаты – областные депутаты провели январскую сессию.
- Готовь телегу зимой: 150 млн на подготовку коммунальной инфраструктуры области к зиме выделено уже сейчас.
- Спите спокойно: с 25 по 30 января в ночное время в Псковской области практически не работает мобильный интернет – что это значит?
- Кадровый «сквозняк» в псковской молодежке: уход Кристины Луневой и перемещение Алеси Михачевой.
Подробно о политике ведущие поговорили с политическим обозревателем Александром Савенко.