Общество

Санаторий «Хилово» передал медикаменты в зону спецоперации

Профсоюзный санаторий «Хилово» передал очередную партию помощи для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. В этот раз в посылку вошли лекарственные препараты и витамины, перевязочный материал. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Санаторий оказывает поддержку нашим воинам на СВО на постоянной основе. Нам известно, в чем сейчас есть потребность, и мы стараемся подготовить и переслать именно необходимое прежде всего. Каждый работник "Хилово" вкладывает в эти посылки частичку своего труда и души», — рассказала директор санатория «Хилово» Татьяна Бергер.

Профсоюзы и профсоюзные учреждения продолжают и продолжат оказывать необходимую поддержку, отметил председатель Псковского областного профсоюзного объединения Игорь Иванов. Он напомнил, что Федерация независимых профсоюзов России приняла решение о проведении патриотической акции «Профсоюзы России — Zа СВОих», в рамках которой каждому члену профсоюзов предложено перевести свой заработок за рабочий день на приобретение оборудования для обеспечения безопасности мирных жителей.

«Псковские профсоюзы принимают активное участие в акции и призывают каждого члена профсоюзов сделать свой вклад», — добавил Игорь Иванов.