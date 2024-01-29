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Общество

Россиян предупредили о мошенничестве с платежами по СБП

30.01.2024 07:54|ПсковКомментариев: 0

В последнее время участились случаи взлома баз данных интернет-магазинов с использованием Системы быстрых платежей (СБП). Как это происходит, рассказал директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Хакеры получают доступ к информации о клиентах и их предпочтениях, выжидают крупный заказ, перехватывают контактный номер покупателя и отправляют жертве поддельную ссылку СБП.

По словам Мясоедова, это моментальное средство оплаты, но она не дает гарантий, что финансовые средства попадут по назначению. Ключевое отличие СБП от традиционных переводов заключается в скорости транзакций. Если межбанковский перевод идет от нескольких часов до дней, через СБП он осуществляется моментально.

Но за удобством кроются и риски. Дело в том, что платеж через СБП является безотзывным. Быстро получив деньги, преступники сразу их снимают и исчезают. Проконтролировать их банк не может.

Чтобы избежать кражи средств, следует проверять каждую ссылку на оплату через СБП. Адресат всегда будет написан на всплывающей странице. Особенную бдительность нужно проявлять при оплате по QR-коду. Сканируя его, вы чаще всего получаете полностью заполненные реквизиты получателя. Если их не проверить, деньги могут уйти куда угодно.

При малейших подозрениях лучше не торопиться с транзакцией, а связаться с магазином. Надо быть внимательным и при общении через мессенджеры. В некоторых из них номер телефона не всегда отображается, и преступники вполне могут писать от лица магазина, просто подставив его название в логин. Лучше лично позвонить в магазин, чтобы убедиться, они ли это сейчас с вами переписываются.

Если факт хищения подтвердился, сразу же обратитесь в службу поддержки вашего банка, а затем в правоохранительные органы. «Согласно статистике, деньги нередко удается вернуть, но время играет против вас, принимать меры нужно безотлагательно», — заключил Мясоедов агентству «Прайм».

Источник: Псковская Лента Новостей
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