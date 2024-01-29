Общество

Весеннее тепло врывается на Русскую равнину

С северо-запада в страну пробивается очередной тёплый атлантический циклон, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Первым циклон встретил Кольский полуостров, где накануне в Мурманске воздух прогрелся почти до +4°. Сегодня облачная гряда атмосферного фронта пробьётся ещё дальше вглубь России и накроет восточную половину Русской равнины. Здесь день пройдёт под аккомпанемент снегопадов, местами в Предуралье довольно интенсивных. А на севере Поволжья из-за вторжения атлантического воздуха не исключены ледяные дожди. Наибольшая вероятность их выпадения – в моменты, когда температура будет менять знак с минуса на плюс», - говорится в сообщении синоптиков.

В целом, потепление на Русской равнине сегодня достигнет феноменального размаха: во всей западной половине региона будет выше 0°, и даже на востоке температура повысится до 0…−5°.

Завтра этот процесс встанет на паузу: циклон переместится на Урал, и в западную половину Русской равнины окажется заброшена порция воздушных масс с Северного Урала. Но похолодание будет кратковременным, ведь над северо-западом России уже появятся облака нового вихря, несущего новое потепление.

В Москве сегодня до +2°, снег станет таять, но к ночи подморозит, и вода на улицах замёрзнет. Завтра в столице не выше 0°, а уже в четверг придёт очередная оттепель: +2° и осадки в смешанной фазе.