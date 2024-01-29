Общество

Муниципальные этапы конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» стартовали в Пскове

43 педагога поборются за звание лучших на муниципальном этапе конкурсов «Учитель года России - 2024» и «Воспитатель года России- 2024» в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Впереди несколько дней интересной и ответственной работы: конкурсные уроки, методические разработки и мастер-классы. Участие в конкурсах – это своеобразный вызов. И поэтому каждый конкурсант - уже победитель. Желаю всем педагогам справиться с волнением и проявить в состязаниях свои лучшие качества», - написал Борис Елкин.

Градоначальник отметил, что в Пскове замечательные педагоги, которые уже не раз доказывали свой профессионализм.

«Уверен, что и в этот раз участники смогут покорить жюри своими идеями и талантом, и достойно представить город на областном, а затем и всероссийском этапах. Удачи, новых знакомств и интересных встреч на конкурсе!» - заключил глава Пскова.