Общество

Рабочее время перед выходными или праздничными днями могут сократить на час

Продолжительность рабочего дня или смены вскоре может сократиться на час. Законодатели подготовили изменения в ТК, согласно которым продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих выходному дню или нерабочему праздничному, уменьшается на один час, рассказали в объединении профсоюзов России СОЦПРОФ.

Понижается и общая максимальная планка продолжительности рабочей недели — с 40 до 39 часов. Поправки подготовлены в статьи 95 и 91 ТК.

Авторы инициативы пояснили, что продолжительность рабочего дня сейчас составляет 8 часов. И при 5-дневной рабочей недели — не более 40 часов. Однако в современных условиях большинство работников фактически находятся на своих рабочих местах больше, чем 8 часов в день. Помимо этого, многие работодатели злоупотребляют трудовыми обязанностями, увеличивая объёмы производства без увеличения штатов сотрудников и вынуждая работников трудиться в условиях постоянных переработок.