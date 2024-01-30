Общество

Продолжается прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс лучших отечественных брендов

Подать заявку на форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс лучших отечественных брендов можно до 31 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Подать свою заявку можно на крауд-платформе по семи направлениям. Сбор общественно значимых инициатив и проектов на форум, а также брендов малого и среднего бизнеса на конкурс осуществляется на информационном ресурсе до 31 января 2024 года.

Цель форума – найти и поддержать перспективные инициативы и идеи, которые смогут помочь развитию российского бизнеса, а также социальной, образовательной, технологической, экологической, цифровой сферы страны. Участниками форума на текущий момент уже стали более 50 тысяч человек со всех регионов. Подать свою заявку можно до 31 января на крауд-платформе по семи направлениям.

Эксперты проверят и оценят все поступившие на форум заявки, а также дадут свои комментарии для доработки проектов. Кроме того, специалисты отберут топ-1000 и топ-100 лучших предложений, которые будут презентованы руководству страны. Ежегодно порядка 1 тыс. инициатив, участвовавших в СИНВ, получают поддержку от АСИ, властей регионов и партнеров форума.

«День остается до окончания приема заявок на форум "Сильные идеи для нового времени". Мы ждем проекты и решения в любой стадии разработки. Наши эксперты готовы оказывать помощь лидерам и командам, чтобы общими усилиями подготовить сильные инициативы, способные изменить жизнь граждан к лучшему», - отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

По ее словам, наиболее популярные предложения от представителей регионов касаются поддержки семей, материнства и многодетности, стимулирования предпринимателей к активному росту, развитию туристических территорий, качества школьного и профессионального образования. «Отдельного внимания заслуживают предложения по развитию отечественных технологических компетенций и импортозамещения, а также цифровые сервисы для повышения качества жизни граждан. Все они получат оценку, а лучшие из них – поддержку в реализации и тиражировании на всю страну», - подчеркнула руководитель АСИ.

Всего по направлению «Качество жизни населения» поступило более 3,6 тыс. идей, по направлению «Эффективный труд и образование» — больше 2,3 тысяч, по направлению «Развитие экономики и предпринимательства» — свыше 1,9 тысяч. Более 1,6 тысяч заявок поданы по направлению «Пространство для жизни», больше 1,2 тысяч – по направлению «Технологическое развитие», свыше 1 тысяч – по направлению «Эффективное государство», более 670 – по направлению «Экономика данных и цифровые решения».

Лидерство по числу поданных идей удерживает Башкирия – регион направил на форум больше 2 тысяч заявок, второе место занимает Москва (более 1 тысячи), тройку замыкает Саратовская область (больше 870). В первую пятерку также входят Самарская область (более 760 идей) и Московская область (свыше 500). В десятке лидеров – Санкт-Петербург (более 460 идей), Ростовская область (больше 400), Иркутская область (свыше 340), Краснодарский край (более 300) и Кемеровская область (более 270).

Кроме того, до 31 января на крауд-платформе продолжается прием заявок на конкурс растущих отечественных брендов «Знай наших». Его участниками стали уже более 8,5 тысяч брендов со всей России. Больше всего заявок поданы в номинации «Продукты питания» - больше 3,2 тысяч, следом идут «Потребительские товары» - свыше 1,9 тысяч, «Креатив» и «Специальные номинации» - более 1,2 тысяч, «ИТ» - больше 480 и «Высокие технологии» - более 390.

Первое место по количеству поданных брендов – за Татарстаном (свыше 1,6 тысяч), второе место – у Башкирии (более 1,4 тысяч), в тройку также входит Москва (больше 800). В первой десятке – Приморье (более 300 брендов), Подмосковье и Ростовская область (больше 260), Саратовская область (свыше 170), Самарская область (более 160), Санкт-Петербург (больше 150) и Иркутская область (более 140).