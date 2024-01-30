Общество

Убежища в псковской гостинице просят исключить из реестра защитных сооружений

Два иска по убежищам, расположенным в гостинице «Октябрьская» в Пскове, поступили в Арбитражный суд Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

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29 января суд принял к производству иск закрытому акционерному обществу гостиница «Октябрьская» к Межрегиональному территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях, к комитету по делам гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации города Пскова и к главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Псковской области. Гостиница просит признать недействительными паспорта убежищ и обязать управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях исключить объекты гражданской обороны из реестра федерального имущества, а также обязать главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Псковской области исключить убежища из реестра защитных сооружений гражданской обороны.

Таким образом, гостиница оспаривает действительность оформленных паспортов и их внесение в реестр в качестве сооружений гражданской обороны.

Спорные объекты расположены по адресу: город Псков, Октябрьский проспект, дом №36.

Между тем Арбитражный суд Псковской области рассматривает иск Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях к гостинице «Октябрьская» об истребовании из незаконного владения указанных убежищ и о признании права собственности Российской Федерации на эти убежища.