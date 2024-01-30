Решение о принятии в молодежь «Справедливой России» принимает исключительно высшее руководство - Анастасия Павлюченкова

Решение о принятии в «Молодежь "Справедливой России"» принимает исключительно высшее руководство организации. Об этом председатель Координационного совета «Молодежи "Справедливой России"» Анастасия Павлюченкова рассказала в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).
Она добавила, что на сайте организации есть форма заявления и анкета, а также ее личный мобильный номер.
«Любой желающий может мне позвонить и спросить все, что его интересует. Это дает невероятную возможность. Сейчас в Координационном совете есть мальчик, который именно так позвонил мне. Этот человек теперь входит в состав федеральной молодежки. Он предлагает те решения, которые не могут предложить в партии», – уточнила председатель Координационного совета.
Напомним, в Пскове прошёл Межрегиональный слёт «Молодёжь "Справедливой России"». Во главе с председателем Координационного совета «Молодёжи "Справедливой России"» Анастасией Павлюченковой в областной центр приехали молодые люди из 14 регионов страны.