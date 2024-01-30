Общество

Решение о принятии в молодежь «Справедливой России» принимает исключительно высшее руководство - Анастасия Павлюченкова

Решение о принятии в «Молодежь "Справедливой России"» принимает исключительно высшее руководство организации. Об этом председатель Координационного совета «Молодежи "Справедливой России"» Анастасия Павлюченкова рассказала в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы очень долго думали, когда писали устав нашей организации, и нам было очень важно качество, а не количество, чтобы мы реально знали, кто те люди, которые находятся в нашей организации или хотят в нее прийти. Принимать в нашу организацию может только наш высший орган – координационный совет», – рассказала Анастасия Павлюченкова.

Она добавила, что на сайте организации есть форма заявления и анкета, а также ее личный мобильный номер.

«Любой желающий может мне позвонить и спросить все, что его интересует. Это дает невероятную возможность. Сейчас в Координационном совете есть мальчик, который именно так позвонил мне. Этот человек теперь входит в состав федеральной молодежки. Он предлагает те решения, которые не могут предложить в партии», – уточнила председатель Координационного совета.

Напомним, в Пскове прошёл Межрегиональный слёт «Молодёжь "Справедливой России"». Во главе с председателем Координационного совета «Молодёжи "Справедливой России"» Анастасией Павлюченковой в областной центр приехали молодые люди из 14 регионов страны.