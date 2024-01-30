Общество

В России разработают туристическую схему «Большая Волга»

Разработка туристической схемы «Большая Волга», в состав которой войдут 13 регионов, в том числе и Татарстан, стартует в феврале. Уже в первом квартале будущего года его представят в правительстве России.

Эксперты считают, что новая туристическая схема поможет максимально раскрыть туристические возможности регионов, сформировать на их территории комфортное пространство для путешествий, а также повысить уровень и разнообразие туристических услуг для круглогодичного отдыха, так как сейчас российские туристы предпочитают внутренний туризм только в летний период, пишет RuNews24.