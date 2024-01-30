Общество

Псковские росгвардейцы проводят отбор для службы в воинских частях ведомства

В Псковской области проводится отбор мужчин для прохождения службы в воинских частях Росгвардии, дислоцирующихся в новых субъектах Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В связи с особым характером обязанностей, возложенных на военнослужащих, им предоставляются социальные гарантии и компенсации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Денежное довольствие от 207 тысяч рублей.

Пункт отбора на военную службу находится в Пскове на улице Николая Васильева, 77. Подробности можно узнать по телефону 8112-73-43-13, 8112-22-09-13 (круглосуточно).