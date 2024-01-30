Общество

Итоги работы проекта «Всё для Победы!» за 2023 год подвели в Пскове

Итоги работы проекта «Всё для Победы!» за 2023 год подвел Народный фронт в Штабе общественной поддержки Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в штабе.

Фото здесь и далее: штаб общественной поддержки Псковской области

Работу деловой сессии открыл руководитель Народного фронта в Псковской области Виктор Остренко. Он напомнил, что для поддержки солдат и жителей Донецкой и Луганской Народных Республик общероссийский Народный фронт (ОНФ) проводил в 2023 году акцию «Всё для Победы».

Виктор Остренко назвал некоторые цифры за 2023 год. «Все это время мы взаимодействуем с военными Псковской области, отрабатываем их заявки. За год мы доставили 300 тонн гуманитарной помощи на общую сумму более чем 30 млн рублей. Мы передали нашим бойцам 10 автомобилей, 5 мотоциклов для передвижения по бездорожью, 12 противодроновых оружий, бензопилы, рюкзаки, матрасы, теплую одежду, 20 тонн топливных брикетов, стройматериалы», – сказал Виктор Остренко.

Он добавил, что мирному населению Народный фронт тоже оказывает помощь. Это спецтранспорт для развозки хлеба, 100 кустов роз для посадки в Шебекино, вещи и продовольственные запасы для эвакуированных.

«Эта работа была бы невозможна без помощников: пенсионеры, жены мобилизованных, предприниматели, общественные организации, сотрудники государственных и федеральных учреждений, – все помогают бойцам. Сегодня хочется сказать всем вам слова благодарности за поддержку проекта и наших ребят, кто находится на передовой. Спасибо вам большое», – сказал Виктор Остренко.

Приветствовал собравшихся руководитель штаба общественной поддержки, председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Котов. Он напомнил, что ни одно сражение исторически не выигрывалось без помощи тыла.

«Всегда для наших бойцов на передовой видна была поддержка родных и близких, тех с кем вместе живут и служат. Хочу отметить, что в Псковской области эта поддержка существует как нигде. Возможно, пограничное расположение накладывает отпечаток. Люди в свободное от работы время используя подручные средства, швейные машинки, вкладывают свой труд, чтоб отправить на фронт то, что необходимо ребятам на передовой. Много таких примеров по стране, когда пенсионеры готовы пенсию пожертвовать на эти цели, студенты готовы поделиться стипендией, чтобы оказать помощь. Это объединяет людей, сплачивает. Я уверен, что такую страну, где такие граждане, победить невозможно», – резюмировал Александр Котов.

Он выразил слова благодарности руководителям организаций, предприятий, общественным организациям, партнерам и помощникам. «Каждый хочет внести свою лепту. Когда спецоперация завершится, мы будем с гордостью вспоминать тех людей, которые старались бескорыстно помогать. Вы делаете добро, оказываете помощь, которую можно почувствовать душой», – сказал Александр Котов.

В зале присутствовали военнослужащие, которые находятся на постоянной связи с бойцами на передовой. Не называя подразделений и должностей, они выразили слова благодарности всем, кто оказывает посильную помощь. «Любая помощь – не просто так. Невозможно не вложить душу. В блиндаже есть свет, возможность помыться горячей водой. С самого начала спецоперации и по настоящий момент мы получаем пиломатериалы, транспортные средства, другие необходимые вещи. Это помогает качественно выполнить поставленные перед нами задачи. Спасибо всем от лица всех подразделений. Искреннее спасибо. Всем здоровья. Все для Победы», – сказал военнослужащий.

Директор Псковской швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова отметила: «Наш женский коллектив настолько чуткий, добрый и отзывчивый, что мы помогали, помогаем и будем помогать. Всего самого доброго нашим ребятам. Нам трудно, а им еще хуже. Будем делать все, чтобы ребята вернулись живые».

Одним из почетных гостей встречи стал ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Василюк, который перечислил ребятам все средства, положенные ему ко Дню Победы. «Приятно слышать, как рассказывают о том, что наши псковичи помогают материально фронту. Я занимаюсь совсем другим, но тоже важным фронтом – военно-патриотической работой среди школьников и организаций, которые обращаются ко мне, – сказал ветеран. – Не надо забывать наше прошлое».

В завершение мероприятия для гостей выступил военнослужащий Вадим с авторскими песнями «У десанта страха нет», «Родина мать зовет». Исполнил он свои песни под аккомпанемент гитары, которую передал ему через ОНФ актер и режиссер театра и кино Андрей Соколов.