Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
коронные фразы
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
новое поколение сето
влиятельная сотня
2023 полититоги
Псков кофейни и пекарни
Два хита псковской кухни
«Зенча-Псков» кто там?
«Академия Слуха» подарки 1+1
«обратный отсчет» с губернатором
Господин Рейтингомер
 
 
 
ещё Общество 30.01.2024 09:354 В Пскове готовятся к благоустройству территории в Корытовском лесопарке 31.01.2024 07:190 В европейской части страны будет очень скользко - синоптики 31.01.2024 07:000 Ограничения для «наливаек» предложили не распространять на рестораны 30.01.2024 22:000 В России разработают туристическую схему «Большая Волга» 30.01.2024 21:001 Великолучан приглашают на службу в полицию 30.01.2024 20:400 Сувенирную продукцию для нескольких мероприятий изготовят в себежской колонии
 
 
 
Самое популярное 25.01.2024 09:383 Псковский торг: фантомный рынок, закрытая «Корзинка» и переезд «Магеллана» 24.01.2024 18:450 Массовое убийство собак произошло в Псковской области 24.01.2024 10:551 В Пскове сбита женщина на пешеходном переходе. ФОТО 27.01.2024 20:490 14-летняя девочка погибла в Великих Луках при взрыве компрессора 29.01.2024 16:274 Рейтингомер: отставка Луневой, дежавю с Брячаком и экзамен для Гаращенко
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Ограничения для «наливаек» предложили не распространять на рестораны

31.01.2024 07:00|ПсковКомментариев: 0

В регионах России смогут ограничить время продажи алкоголя в кафе и других точках общепита, находящихся в многоквартирных домах, — на всей своей территории или в отдельных районах. Но ресторанов это не должно коснуться. Такой законопроект вместе с предложенными в него поправками комитет Госдумы по экономической политике порекомендовал принять во втором чтении. Рассмотрение документа назначили на 31 января.

Законопроект направлен на борьбу с так называемыми «наливайками». Как пояснил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, такие заведения днем работают как магазины, а ночью — «как псевдокафе, которые торгуют алкоголем, обходя нормы закона». «Нам поступают многочисленные обращения от граждан — жителей многоквартирных домов, которые опасаются за своих детей, страдают от шума и беспорядка, устраиваемых посетителями таких заведений», — рассказал спикер.

Как именно отрегулировать продажу алкоголя в общепите, спорили долго. У министерств и ведомств были разные позиции на этот счет, рассказал «Парламентской газете» один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. Среди аргументов был такой: регионы уже могут запретить разливать алкоголь в кафе и ресторанах, которые находятся в многоквартирных домах, — пускай пользуются этим правом. Но это, по словам Топилина, подошло далеко не всем. «Есть субъекты, которые пошли по этому пути, например Чеченская Республика, Ингушетия. Но там это сделали скорее в силу религиозных соображений. Другие же регионы возразили, что не хотят вводить тотальный запрет, так как в домах, например, на центральных улицах городов расположено немало нормальных, цивилизованных заведений», — сказал глава комитета.

А альтернативы тотальному запрету нет. Ограничения есть только для торговых точек: по федеральному закону там запрещено продавать алкоголь с 23 часов вечера до 8 утра, а регионы имеют право установить более жесткие рамки.

Депутаты и сенаторы внесли законопроект, который предусматривает похожие нормы и для кафе. Он позволяет регионам принимать свои законы, ограничивающие время продажи алкоголя в точках общепита, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Ко второму чтению документ дополнительно уточнили. Так, сделали исключение для ресторанов. Они в принципе редко работают после 23 часов, и чаще всего это заведения, которые соблюдают порядок, отметил Максим Топилин.

А вот кафе, рюмочные и другие заведения могут ждать ограничения. Как и ночные клубы, так как развлекательные заведения работают по лицензиям для баров или кафе, пояснил депутат.

Чтобы ввести новшества, регионы должны будут предусмотреть основания, условия и порядок ограничений. Основанием могут стать, например, многократные обращения жильцов дома, которых замучила «наливайка». А условиями — конкретные места, где будут действовать правила. 

Ограничения можно будет сделать выборочными, пояснил глава комитета. Например, предусмотрев исключения для курортов или центральных районов городов, где обычно отдыхают горожане и туристы. Ведь в основном псевдокафе, беспокоящие жителей, открывают в спальных районах, отметил парламентарий.

По мнению Максима Топилина, большинство регионов введут ограничения избирательно, обсудив это с населением и бизнесом. Он предположил, что новым правом воспользуются Забайкальский край, Архангельская, Кемеровская, Новгородская области, Якутия и другие регионы, где чаще всего поднимали вопрос «наливаек».

В целом вводить новые правила нужно аккуратно, понимая, что цивилизованный бизнес приносит доходы в местные бюджеты, деньги из которых идут на благоустройство и решение других вопросов, отметил глава экономического комитета.

Законопроект в новой редакции собираются вынести на рассмотрение во втором чтении 31 января. А вступить в силу новые требования должны 1 апреля 2024 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В наступающем феврале будет 29 дней. Опасаетесь ли високосного года?
В опросе приняло участие 85 человек
31.01.2024, 07:190 В европейской части страны будет очень скользко - синоптики 31.01.2024, 07:000 Ограничения для «наливаек» предложили не распространять на рестораны 30.01.2024, 22:000 В России разработают туристическую схему «Большая Волга» 30.01.2024, 21:400 В Эстонии сформировали участок для выборов президента России
30.01.2024, 21:200 Кабмин ввел временные ограничения на ввоз семян из недружественных стран 30.01.2024, 21:001 Великолучан приглашают на службу в полицию 30.01.2024, 20:400 Сувенирную продукцию для нескольких мероприятий изготовят в себежской колонии 30.01.2024, 20:200 Пять лифтов заменили в двух домах в Великих Луках
30.01.2024, 20:100 Псковские следователи подвели итоги конкурса детского рисунка «Блокада Ленинграда» 30.01.2024, 20:001 Псковский курс по духовной безопасности семьи представлен в Москве 30.01.2024, 19:510 Массовый технический сбой произошел у операторов связи в Псковской области 30.01.2024, 19:500 Итоги работы проекта «Всё для Победы!» за 2023 год подвели в Пскове
30.01.2024, 19:400 Пскович украл бутылку спиртного и угрожал сотруднику магазина ножом 30.01.2024, 19:300 Бдительные великолучане не поддались на уловки кибермошенников 30.01.2024, 19:200 Псковские росгвардейцы проводят отбор для службы в воинских частях ведомства 30.01.2024, 19:100 Пьяный мужчина угнал автомобиль в Пыталовском районе
30.01.2024, 19:000 Осужденные дали концерт в себежской колонии к 80-летию освобождения Ленинграда 30.01.2024, 18:450 Рабочее время перед выходными или праздничными днями могут сократить на час 30.01.2024, 18:270 Ольга Любимова объявила о возобновлении музейного обмена с Китаем 30.01.2024, 18:152 Почти 2 тысячи многодетных семей в Псковской области получают единое пособие
30.01.2024, 18:120 «Гонки по вертикали»: междусобойчики недели, страсти по Надеждину и «Здрасьте, я Настя!». ВИДЕО 30.01.2024, 18:010 Орден «Мать-героиня» вручил губернатор матери 11 детей в Псковской области 30.01.2024, 18:000 Псковским бизнесменам напомнили, когда следует подавать заявление на получение патента 30.01.2024, 17:500 «Гонки по вертикали»: междусобойчики недели, страсти по Надеждину и «Здрасьте, я Настя!»
30.01.2024, 17:501 Почему в Псковскую область сложно привлечь концессионеров, объяснил Сергей Грахов 30.01.2024, 17:471 Встреча с учителем физики Владимиром Чиганашкиным прошла в Псковском техническом лицее 30.01.2024, 17:430 Более 40% респондентов в СЗФО видят перспективы иранских авто в России - исследование 30.01.2024, 17:420 Псковича подозревают в незаконной продаже iРhone своей подруги
30.01.2024, 17:370 Режим работы ансамбля Изборской крепости изменится с 1 февраля 30.01.2024, 17:320 Кабмин не поддержал законопроект об отмене госпошлины за заключение брака 30.01.2024, 17:230 Профсоюзы приняли участие в открытии Года семьи в Псковской области 30.01.2024, 17:200 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 30 января
30.01.2024, 17:130 Заболеваемость ОРВИ растет в Псковской области 30.01.2024, 17:050 Запросы в Газпром, Россети и ГИБДД подготовит Владимир Кузь по итогам приёма в Штабе 30.01.2024, 16:430 Окунуться в творческую жизнь Псковщины и смастерить соломенную куклу можно на выставке «Россия» в День культуры 30.01.2024, 16:350 «Кузница»: Модернизация коммунальной инфраструктуры. ВИДЕО
30.01.2024, 16:311 Антимонопольное дело возбудили в отношении регоператора по обращению с ТКО 30.01.2024, 16:260 Движение по участку улицы Кузнецкой ограничат в Пскове 30.01.2024, 16:170 Спортсменка, патриотка, доброволец: что говорят о погибшей 14-летней великолучанке 30.01.2024, 16:130 Сергей Бабурин снял свою кандидатуру с президентских выборов
30.01.2024, 15:595 Реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове планируют завершить ко Дню города 30.01.2024, 15:520 «Гайд-парк»: О Межрегиональном слете молодежи «Справедливой России». ВИДЕО 30.01.2024, 15:380 В 2023 году клиенты совершили 21 млн операций по нефинансовым сервисам в офисах Сбера 30.01.2024, 15:352 Почти 7 тысяч заявлений подали на участие в ДЭГ в Псковской области
30.01.2024, 15:322 Новые автобусы осмотрел губернатор на площадке «Псковпассажиравтотранса» 30.01.2024, 15:192 Сергей Грахов: Процент износа сетей определяется по документам 30.01.2024, 15:060 До +3 градусов и снег прогнозируют в Псковской области 31 января 30.01.2024, 14:510 Новые знаки туристической навигации установили в Пустошкинском районе
30.01.2024, 14:431 Суд обязал отремонтировать дороги в Дно 30.01.2024, 14:260 Псковское отделение молодёжи «Справедливой России» намерено войти в топ-3 организаций в России 30.01.2024, 14:160 В России упростили порядок выдачи средств реабилитации для участников СВО 30.01.2024, 14:090 Облизбирком обучает сотрудников использованию приложения «ИнформУИК»
30.01.2024, 13:520 Износ инженерной инфраструктуры в Псковской области составляет около 80% 30.01.2024, 13:441 Очередь фур из Эстонии образовалась на границе в Псковской области 30.01.2024, 13:401 ДЭГ повысит явку на выборах президента — Наталья Исакова 30.01.2024, 13:373 Сергей Грахов: Требуется от 12 до 15 млрд, чтобы привести все сети в нормативное состояние
30.01.2024, 13:241 Горячая вода появилась в туалетах для инвалидов в аэропорту Пскова 30.01.2024, 13:152 Жильцы квартиры дома на улице Текстильной в Пскове пострадали от нашествия крыс 30.01.2024, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о модернизации коммунальной инфраструктуры 30.01.2024, 13:020 Безопасность во время проведения выборов обсудили в Псковском районе
30.01.2024, 12:550 Рейтингомер: отставка Луневой, дежавю с Брячаком и экзамен для Гаращенко. ВИДЕО 30.01.2024, 12:490 Решение о принятии в молодежь «Справедливой России» принимает исключительно высшее руководство - Анастасия Павлюченкова 30.01.2024, 12:391 Год семьи торжественно открыли в Псковской области  30.01.2024, 12:310 Пскович занял второе место на кубке России по зимнему плаванию
30.01.2024, 12:241 Он звал её проституткой: пожилого великолучанина до смерти забил ревнивый сосед 30.01.2024, 12:120 Оформить шенгенскую визу россиянам стало несколько проще - РСТ 30.01.2024, 12:090 Псковичи взяли почти 30 медалей на «Русском вальсе» в Петербурге 30.01.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» о Межрегиональном слете молодежи «Справедливой России»
30.01.2024, 11:580 Продолжается прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс лучших отечественных брендов 30.01.2024, 11:430 Подробности гибели 14-летней великолучанки раскрыли в прокуратуре области 30.01.2024, 11:300 Профессор «Воробушек» 30.01.2024, 11:270 «Кузница»: Модернизация коммунальной инфраструктуры
30.01.2024, 11:160 Французский актёр представил историю Себежа на федеральном телеканале 30.01.2024, 11:062 Убежища в псковской гостинице просят исключить из реестра защитных сооружений 30.01.2024, 11:000 Надеждина могут признать иноагентом 30.01.2024, 10:591 Борис Елкин: Уже не первый раз выбираю ДЭГ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru