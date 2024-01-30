Общество

Ограничения для «наливаек» предложили не распространять на рестораны

В регионах России смогут ограничить время продажи алкоголя в кафе и других точках общепита, находящихся в многоквартирных домах, — на всей своей территории или в отдельных районах. Но ресторанов это не должно коснуться. Такой законопроект вместе с предложенными в него поправками комитет Госдумы по экономической политике порекомендовал принять во втором чтении. Рассмотрение документа назначили на 31 января.

Законопроект направлен на борьбу с так называемыми «наливайками». Как пояснил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, такие заведения днем работают как магазины, а ночью — «как псевдокафе, которые торгуют алкоголем, обходя нормы закона». «Нам поступают многочисленные обращения от граждан — жителей многоквартирных домов, которые опасаются за своих детей, страдают от шума и беспорядка, устраиваемых посетителями таких заведений», — рассказал спикер.

Как именно отрегулировать продажу алкоголя в общепите, спорили долго. У министерств и ведомств были разные позиции на этот счет, рассказал «Парламентской газете» один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. Среди аргументов был такой: регионы уже могут запретить разливать алкоголь в кафе и ресторанах, которые находятся в многоквартирных домах, — пускай пользуются этим правом. Но это, по словам Топилина, подошло далеко не всем. «Есть субъекты, которые пошли по этому пути, например Чеченская Республика, Ингушетия. Но там это сделали скорее в силу религиозных соображений. Другие же регионы возразили, что не хотят вводить тотальный запрет, так как в домах, например, на центральных улицах городов расположено немало нормальных, цивилизованных заведений», — сказал глава комитета.

А альтернативы тотальному запрету нет. Ограничения есть только для торговых точек: по федеральному закону там запрещено продавать алкоголь с 23 часов вечера до 8 утра, а регионы имеют право установить более жесткие рамки.

Депутаты и сенаторы внесли законопроект, который предусматривает похожие нормы и для кафе. Он позволяет регионам принимать свои законы, ограничивающие время продажи алкоголя в точках общепита, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Ко второму чтению документ дополнительно уточнили. Так, сделали исключение для ресторанов. Они в принципе редко работают после 23 часов, и чаще всего это заведения, которые соблюдают порядок, отметил Максим Топилин.

А вот кафе, рюмочные и другие заведения могут ждать ограничения. Как и ночные клубы, так как развлекательные заведения работают по лицензиям для баров или кафе, пояснил депутат.

Чтобы ввести новшества, регионы должны будут предусмотреть основания, условия и порядок ограничений. Основанием могут стать, например, многократные обращения жильцов дома, которых замучила «наливайка». А условиями — конкретные места, где будут действовать правила.

Ограничения можно будет сделать выборочными, пояснил глава комитета. Например, предусмотрев исключения для курортов или центральных районов городов, где обычно отдыхают горожане и туристы. Ведь в основном псевдокафе, беспокоящие жителей, открывают в спальных районах, отметил парламентарий.

По мнению Максима Топилина, большинство регионов введут ограничения избирательно, обсудив это с населением и бизнесом. Он предположил, что новым правом воспользуются Забайкальский край, Архангельская, Кемеровская, Новгородская области, Якутия и другие регионы, где чаще всего поднимали вопрос «наливаек».

В целом вводить новые правила нужно аккуратно, понимая, что цивилизованный бизнес приносит доходы в местные бюджеты, деньги из которых идут на благоустройство и решение других вопросов, отметил глава экономического комитета.

Законопроект в новой редакции собираются вынести на рассмотрение во втором чтении 31 января. А вступить в силу новые требования должны 1 апреля 2024 года.