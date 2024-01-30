Общество

Диетолог объяснила возможные причины тяги к сладкому и соленому

Вкусовые пристрастия иногда сигнализируют о нарушениях в работе внутренних органов или о дефиците каких-то веществ в рационе, предупредила врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская. Выраженная потребность в сладком, например, может указывать на сахарный диабет второго типа, хронический стресс или нехватку хрома, отметила она.

«Тяга к сладкому может сигнализировать о нехватке нутриентов, в частности, белка, хрома или магния. Также она может быть признаком каких-то патологических процессов. Сладкого может хотеться при инсулинорезистентности, при сахарном диабете второго типа и других эндокринных патологиях, при метаболическом синдроме. Хронический стресс тоже может стать причиной тяги к сладкому, поскольку гормон кортизол (вырабатывается в том числе при стрессе, – ред.) стимулирует выброс гормона инсулина, что вызывает чувство голода. В результате человек стремится восполнить потерю энергии и, как правило, его начинает тянуть к сладкому», – пояснила Татьяна Жаровская в интервью радио Sputnik.

Тяга к соленому, в свою очередь, может говорить о физическом перенапряжении или дефиците электролитов в организме, продолжила врач.

«Когда человека начинает тянуть к соленому – это первый признак того, что у него страдают надпочечники. Чаще всего это бывает при хроническом стрессе, при высокой физической нагрузке или дефиците сна. Также соленого может хотеться при электролитных нарушениях. Это случается при заболеваниях почек или при высоком потоотделении, когда человек теряет много жидкости, а вместе с ней и электролиты. При электролитных потерях можно пропить курс минеральной воды или включить в рацион продукты, богатые магнием и калием», – посоветовала Татьяна Жаровская.

Чтобы избавиться от хронического стресса, нужно постараться восстановить нормальный сон и компенсировать дефицит витаминов и минералов в организме с помощью правильного питания, рекомендует врач.

«Надо есть больше продуктов с магнием, омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами и аминокислотой триптофан, которая путем биохимических процессов преобразуется в организме в гормон радости серотонин, а тот, в свою очередь, превращается в мелатонин, успокаивающий и способствующий хорошему сну. Также можно ходить на медитации и принимать расслабляющие ванны с магнием», – добавила Татьяна Жаровская.