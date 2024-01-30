Общество

В европейской части страны будет очень скользко - синоптики

Последние несколько недель в регионе было тепло. Но накануне потепление вышло на пик, сообщает метеоцентр «Фобос».

В Москве было +2° – это самая высокая температура с начала января. Примерно столько же и в Санкт-Петербурге: за месяц случилось уже 9 оттепелей. В отдельных районах Европейской России на фоне вторжения атлантического циклона прошли ледяные дожди. На севере Русской равнины стало также тепло, как и на юге. В Краснодаре, например, накануне было +1…+2°, здесь тоже тает снег.

«Но сегодня погодный маятник качнется в обратную сторону – в Европейской России похолодает. А зона оттепели сместится к юго-западу на 700 километров. Плюс удержится только в южных и крайних западных областях. А в остальных районах, где в понедельник было аномально тепло, на дорогах и тротуарах сформируется гололедица. Но на этом, увы, плохие новости не заканчиваются», уточнили синоптики.

Оттепели в Европейскую Россию принёс атлантический циклон. Уже завтра по его стопам придет ещё один: на севере региона ожидаются осадки, причём по большей части выпадать они будут в виде дождей. А в широкой полосе от Мурманска до Саратова не исключены ледяные дожди. Ведь очередной вихрь принесёт очередную порцию атлантического тепла, и температура снова резко повысится. Оттепели охватят почти всю Русскую равнину за исключением Предуралья и Поволжья.

В эпицентре потепления окажутся берега Балтики. Сегодня и завтра в Санкт-Петербурге пройдут осадки в смешанной фазе, до +3°. В ночные часы температура будет уходить в минус, так что, несколько дней будет очень скользко. В пятницу-субботу немного подморозит, но в воскресенье на северо-запад страны придёт новая оттепель.

В Москве сегодня 0°, без осадков, гололедица. А завтра температура повысится: до +2°, начнётся снег с дождем. Это значит, что в ночь на пятницу мегаполис может снова сковать льдом. В дальнейшем температурные качели продолжат раскачиваться, показания термометров останутся выше климатической нормы, но в плюс больше не уйдут.