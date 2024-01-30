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Общество

В России разработали модель летающего «каршеринга»

31.01.2024 07:34|ПсковКомментариев: 0

Российские инженеры разработали модель одноместного летательного аппарата «Пчелка» с низким расходом топлива, его можно будет использовать, например, как такси или каршеринг, сообщили в Национальной технологической инициативе (НТИ).

«Российские инженеры разработали одноместный летательный аппарат вертикального взлета и посадки для городской аэромобильности "Пчелка", который представляет собой гибрид автожира (винтокрылого летательного аппарата, похожего на вертолет, который поднимается за счет свободновращающегося в режиме авторотации несущего винта - ред.) и бикоптера", - рассказали РИА Новости в НТИ.

Благодаря вертикальному взлету и посадке, а также способности безопасно приземлиться при отказе двигателей, аппарат сможет использоваться в городе, а наличие автопилота освободит от необходимости прав на его управление, рассказали разработчики.

«Использовать такие аппараты смогут граждане для индивидуального перемещения, как такси или как каршеринг. В режиме беспилотного такси - пассажир садится в аппарат, на дисплее выбирает точку пункта назначения, и аппарат доставляет его до места. Также им можно будет управлять в ручном режиме, но это потребует от пассажира получения удостоверения пилота на управление воздушным средством», - рассказал лидер проекта Александр Осинин.

Преимуществами аппарата, по словам разработчиков, является низкий расход топлива и высокий уровень безопасности полета по сравнению с мультикоптерами и вертолетами. Проект будет представлен в треке «Технологическое развитие» на форуме »Сильные идеи для нового времени», который в феврале проведут Агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс».

По словам Осинина, аппарат имеет две силовые установки и два воздушных винта, которые обеспечивают вертикальный взлет и посадку и тягу в горизонтальном полете. В случае выхода из строя одного двигателя оба воздушных винта продолжают работать, чего достаточно для безопасного горизонтального и вертикального полета и посадки. Также в случае отказа обоих двигателей аппарат, благодаря несущему ротору, произведет безаварийную посадку на авторотации.

Максимальная скорость полета «Пчелки» - 200 километров в час, максимальная дальность полета с электродвигателями - 180 километров, а максимальное время полета - 1 час 10 минут. По словам разработчиков, с силовыми установками двигателя внутреннего сгорания максимальная дальность полета может достигать 600 километров, а максимальное время полета - 4 часа. Осинин отметил, что стоянка или хранение аппарата не требует большого парковочного места, так как верхний несущий ротор устанавливается вдоль корпуса аппарата и концы ротора складываются. Изобретение запатентовано.

Источник: Псковская Лента Новостей
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