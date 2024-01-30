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Общество

Девятиклассникам дали советы по подготовке к итоговому собеседованию

31.01.2024 09:50|ПсковКомментариев: 0

Итоговое собеседование пройдет среди девятиклассников 14 февраля. Руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артем Мушта 31 января дал советы, как к нему подготовиться.

Итоговое собеседование включает в себя четыре задания — чтение текста, пересказ, монолог и диалог. Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за собеседование, — 20, а для его прохождение нужно получить как минимум 10 баллов, рассказал эксперт.

«Прежде всего стоит понимать, что неразумно готовиться к устному экзамену, ни разу не проговаривая ничего устно. Частой проблемой являются случаи, когда школьники думают, что при подготовке к итоговому собеседованию достаточно прочитать текст про себя. Однако в этом испытании оценивается и интонация, и темп чтения, и соблюдение языковых норм. Поэтому при подготовке стоит читать тексты вслух, особенно полезным будет записать себя на диктофон и прослушать запись. Это поможет исправить возможные проблемы с дикцией, а также улучшить выразительность», — приводят слова эксперта «Известия»

По словам Мушты, спецификой чтения текста является наличие в нем слов со сложными ударениями. Например, числительные будут написаны не словами, а числом, чтобы проверить правильное использование склонений. Стоит повторить и правильное использование ударений в словах. Для этого можно использовать орфоэпический словник, составленный ФИПИ.

«Совет при пересказе текста: главное — не торопиться и не пытаться говорить чужими словами, а пересказывать своим обычным языком. Зачастую ученики пытаются воспроизвести слово в слово то, что они услышали, и получается очень косноязычная речь. Также важно стараться себя контролировать, избегать лишних повторений, плеоназмов, а также следить за правильным употреблением предлогов и склонений слов», — заявил специалист.

В разделе «Монолог» будет предложена одна тема, по которой необходимо представить либо описание, либо рассуждение. В этом задании для ученика главное — это выбирать то, что ему понятно. Также стоит задать себе какие-то опорные вопросы, написать план, по какой структуре будет строиться монолог, рекомендовал Мушта. Этот план нужно запомнить и держать в голове. Так, например, можно придумать вводную фразу, с которой будет начинаться монолог, чтобы избежать так называемого «страха чистого листа», когда ученик не знает, как начать свою речь. Аналогично стоит придумать фразу и для завершения рассказа.

«Последний раздел "Диалог" подразумевает вопросы от преподавателя в рамках той темы, которую школьник использовал в монологе. Чтобы ответить на вопросы учителя, также можно придумать опорные слова, которые бы позволили ученику дать себе время перед ответом. Например, отвечая на вопрос, можно сказать фразу "Спасибо за интересный вопрос" и так далее. Таким образом вы возьмете себе паузу на подумать. Готовиться к этому заданию можно совместно с кем-то, то есть задавать друг другу вопросы. Хорошим способом является отправлять друг другу голосовые сообщения, чтобы потом можно было оценить свой ответ», — заключил эксперт.

Теги: #школа
Источник: Псковская Лента Новостей
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