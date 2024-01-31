Общество

Зарплаты IТ-специалистов увеличились на 80% в 2023 году

Средние зарплаты в IT-сфере в России за 2023 год достигли 90 тыс. рублей, показав рост на 80%. Примерно такой же рост - на 81% - наблюдался на самих специалистов, подсчитали сервисе «Авито Работа».

Аналитики проанализировали спрос по количеству вакансий, опубликованных за год, с учетом колебаний их число выросло на 81%. А средние предлагаемые зарплаты для IT-специалистов сильно обгоняют средние по России - 90 тыс. против 67,5 тыс. рублей в месяц.

72% из более 10 тыс. опрошенных работающих россиян уверены, что будущее за профессиями, связанными с искусственным интеллектом, большими данными и нейросетями. 52% видят перспективы в сфере робототехники, 48% - у умных технологий. А «космические» профессии и инновации в экологии выделили всего по 25%, пишет ТАСС.

Спрос на работников, не только в IT, повышается неравномерно, а зарплатные предложения растут вслед за ним, поясняет директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных. IT-сфера, по его словам, популярна, так как в ней нужны квалифицированные кадры. «Но, несмотря на высокий престиж этой сферы, и тот факт, что множество молодых людей сегодня стремятся выучиться на цифровые профессии, кадров все еще не хватает», - сказал эксперт.