Общество

Центробанк назвал трендом последних месяцев персонификацию атак телефонных мошенников

В ЦБ фиксируют изменение тактики телефонных мошенников. Персонификация атак телефонных мошенников — это тренд последних месяцев, рассказал зампред Банка России Герман Зубарев.

Злоумышленники стали предварительно изучать жертву — ее профиль в соцсетях, круг друзей, место работы, материальное положение, оценивают, на какую сумму человек может оформить кредит. Часть информации о потенциальной жертве берется с сайтов, на которых человек сам оставляет данные о себе либо они становятся доступными из-за утечек, добавил он.

«Затем мошенники ищут варианты, как наиболее эффективно наладить коммуникацию с этим человеком. Под него разрабатывается индивидуальный сценарий обмана с использованием современных технологий. Так, массово распространяется схема с созданием поддельных Telegram-аккаунтов руководителей: чтобы завоевать доверие, людям пишут от имени их начальников», — уточнил Герман Зубарев.

По его словам, мошенники могут использовать современные компьютерные программы, в том числе искусственный интеллект, чтобы создавать голосовые сообщения от имени родственников человека или его близких. Уже после этого с жертвой связываются по телефону и обманывают по стандартной схеме, пишут «Известия».