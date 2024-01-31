Общество

Пустошкинские приставы с нарушениями погасили задолженность по трем исполнительным производствам

Судебные приставы-исполнители в Пустошкинском районе за счет средств местного жителя, взысканных в рамках возбужденных в отношении него исполнительных производств, погасили задолженность по трем исполнительным производствам в отношении иного лица. Об этом Псковского Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Общий размер неправомерно распределенных денежных средств составил более 100 тыс. рублей.

Для устранения выявленных нарушений закона прокуратура района направила в адрес руководителя УФССП России по Псковской области представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

После прокурорского вмешательства судебные приставы-исполнители возвратили 35 тыс. рублей, которые распределят между исполнительными производствами в отношении заявителя. О возвращении оставшейся суммы в размере более 65 тыс. рублей направлены соответствующие требования в кредитные организации.

Вопрос устранения нарушений в полном объеме поставлен на контроль в прокуратуре района.