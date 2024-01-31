Социальный фонд проиндексирует социальные и страховые выплаты жителям Псковской области на 7,4%

Социальный фонд индексирует на 7,4% ряд выплат, которые получают миллионы россиян 1 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения фонда.
Размер повышения определен постановлением правительства на основе данных Росстата об уровне инфляции прошлого года. Это вторая волна массовых повышений с начала года после проведенной в январе индексации пенсий и изменения прожиточного минимума, по которому рассчитываются многие социальные выплаты и меры поддержки.
Прежде всего, февральское повышение касается людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. Перечисленные граждане дополнительно к пенсии получают так называемую ежемесячную денежную выплату. В феврале выплата, как и многие другие пособия, вырастет на 7,4%.
Вместе с ежемесячной денежной выплатой Социальный фонд индексирует входящую в нее компенсацию набора соцуслуг. По умолчанию набор предоставляют в натуральном виде бесплатными лекарствами и медизделиями, путевкой в санаторий или проездом на пригородных электричках. По желанию набор можно частично или полностью получать деньгами.
В феврале на 7,4% также будет проиндексирован материнский капитал. Максимальное повышение ждет родителей, которые пока ни разу не распоряжались его средствами. Для таких семей сумма вырастет на 43,4 тыс. рублей и составит более 630 тыс. рублей. Если оформлен повышенный материнский капитал на второго ребенка и при этом не было никаких трат по сертификату, сумма вырастет на 57,4 тыс. рублей, до 833 тыс. рублей. Родителям, сохранившим неполную сумму на сертификате, в феврале также будет проиндексирован остаток средств.
Кроме материнского капитала будут повышены и несколько других выплат семьям, в которых недавно появились дети. В частности, Социальный фонд увеличит ежемесячное пособие по уходу на ребенка до 1,5 лет для неработающих родителей, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, а также единовременное пособие по беременности и родам. Перечисленные выплаты, как и прочие, будут проиндексированы на 7,4%.
|
|
До
|
После
|
Ежемесячная денежная выплата
|
Инвалидам I группы
|
4 957,95
|
5 324,84
|
Инвалидам II группы
|
3 540,76
|
3 802,78
|
Инвалидам III группы
|
2 834,40
|
3 044,15
|
Детям-инвалидам
|
3 540,76
|
3 802,78
|
Ветеранам боевых действий
|
3 896,19
|
4 184,51
|
Участникам Великой Отечественной войны
|
5 311,09
|
5 704,11
|
Инвалидам войны, участникам Великой Отечественной войны, ставшим инвалидами
|
7 081,49
|
7 605,52
|
Гражданам, подвергшимся воздействию радиации
|
от 708,60 до 3 540,76
|
от 761,04 до 3 802,78
|
Героям РФ и СССР, полным кавалерам ордена Славы
|
83 496,41
|
89 675,14
|
Героям Труда РФ, Героям Соцтруда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы
|
61 566,28
|
66 122,18
|
Материнский капитал
|
На первого ребенка
|
586 946,72
|
630 380,78
|
На второго ребенка
|
775 628,25
|
833 024,74
|
Доплата на второго ребенка
|
188 681,53
|
202 643,96
|
Пособия на детей
|
Единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка
|
22 909,03
|
24 604,30
|
Единовременное пособие при усыновлении ребенка от 8 лет, ребенка с инвалидностью или нескольких детей – братьев и сестер
|
175 043,67
|
187 996,90
|
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям
|
от 8 591,47
|
от 9 227,24
|
Единовременное пособие по беременности и родам женщине, уволенной из-за ликвидации предприятия
|
859,08
|
922,65
|
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву
|
36 278,84
|
38 963,47
|
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву
|
15 548,07
|
16 698,63
|
Прочие выплаты
|
Компенсация набора социальных услуг
|
1 469,74
|
1 578,50
|
Выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации
|
от 82,32
|
от 88,41
|
Социальное пособие на погребение
|
7 793,48
|
8 370,20
|
Максимальная единовременная выплата по травматизму или профзаболеванию
|
131 731,99
|
141 480,16
|
Максимальная ежемесячная выплата по травматизму или профзаболеванию
|
101 288,68
|
108 784,04
|
Ежемесячное пособие по травматизму или профзаболеванию
|
405 154,72
|
435 136,16
«Все повышения Социальный фонд сделает беззаявительно, поэтому жителям региона не нужно никуда обращаться или подавать какие-либо заявления, чтобы получить выплаты в новых проиндексированных размерах», - отметила управляющий отделения СФР по Псковской области Наталья Мельникова.