Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
влиятельная сотня
новое поколение сето
Псков кофейни и пекарни
«обратный отсчет» с губернатором
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
Господин Рейтингомер
2023 полититоги
коронные фразы
«Академия Слуха» подарки 1+1
Два хита псковской кухни
«Зенча-Псков» кто там?
 
 
 
ещё Общество 31.01.2024 11:171 Почти 30-градусные морозы вернутся в Псковскую область в феврале 31.01.2024 13:190 Ветер до 15 метров в секунду прогнозируют в Псковской области 1 февраля 31.01.2024 12:450 Социальный фонд проиндексирует социальные и страховые выплаты жителям Псковской области на 7,4% 31.01.2024 12:350 Александр Борисов: 31 января 1942 года – этот день навсегда останется в истории Куньинского района 31.01.2024 12:220 Растопить лед: довольны ли псковичи обработкой улиц в гололедицу 31.01.2024 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда»: Осознанный образ жизни как часть культуры
 
 
 
Самое популярное 31.01.2024 07:412 ПВО уничтожила беспилотник в Псковской области ночью - Минобороны РФ 25.01.2024 09:383 Псковский торг: фантомный рынок, закрытая «Корзинка» и переезд «Магеллана» 24.01.2024 18:450 Массовое убийство собак произошло в Псковской области 24.01.2024 10:551 В Пскове сбита женщина на пешеходном переходе. ФОТО 27.01.2024 20:490 14-летняя девочка погибла в Великих Луках при взрыве компрессора
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Социальный фонд проиндексирует социальные и страховые выплаты жителям Псковской области на 7,4%

31.01.2024 12:45|ПсковКомментариев: 0

Социальный фонд индексирует на 7,4% ряд выплат, которые получают миллионы россиян 1 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения фонда.

Размер повышения определен постановлением правительства на основе данных Росстата об уровне инфляции прошлого года. Это вторая волна массовых повышений с начала года после проведенной в январе индексации пенсий и изменения прожиточного минимума, по которому рассчитываются многие социальные выплаты и меры поддержки.

Прежде всего, февральское повышение касается людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. Перечисленные граждане дополнительно к пенсии получают так называемую ежемесячную денежную выплату. В феврале выплата, как и многие другие пособия, вырастет на 7,4%.

Вместе с ежемесячной денежной выплатой Социальный фонд индексирует входящую в нее компенсацию набора соцуслуг. По умолчанию набор предоставляют в натуральном виде бесплатными лекарствами и медизделиями, путевкой в санаторий или проездом на пригородных электричках. По желанию набор можно частично или полностью получать деньгами.

В феврале на 7,4% также будет проиндексирован материнский капитал. Максимальное повышение ждет родителей, которые пока ни разу не распоряжались его средствами. Для таких семей сумма вырастет на 43,4 тыс. рублей и составит более 630 тыс. рублей. Если оформлен повышенный материнский капитал на второго ребенка и при этом не было никаких трат по сертификату, сумма вырастет на 57,4 тыс. рублей, до 833 тыс. рублей. Родителям, сохранившим неполную сумму на сертификате, в феврале также будет проиндексирован остаток средств.

Кроме материнского капитала будут повышены и несколько других выплат семьям, в которых недавно появились дети. В частности, Социальный фонд увеличит ежемесячное пособие по уходу на ребенка до 1,5 лет для неработающих родителей, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, а также единовременное пособие по беременности и родам. Перечисленные выплаты, как и прочие, будут проиндексированы на 7,4%.

 

До
индексации

После
индексации

Ежемесячная денежная выплата

Инвалидам I группы

4 957,95

5 324,84

Инвалидам II группы

3 540,76

3 802,78

Инвалидам III группы

2 834,40

3 044,15

Детям-инвалидам

3 540,76

3 802,78

Ветеранам боевых действий

3 896,19

4 184,51

Участникам Великой Отечественной войны

5 311,09

5 704,11

Инвалидам войны, участникам Великой Отечественной войны, ставшим инвалидами

7 081,49

7 605,52

Гражданам, подвергшимся воздействию радиации

от 708,60 до 3 540,76

от 761,04 до 3 802,78

Героям РФ и СССР, полным кавалерам ордена Славы

83 496,41

89 675,14

Героям Труда РФ, Героям Соцтруда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы

61 566,28

66 122,18

Материнский капитал

На первого ребенка

586 946,72

630 380,78

На второго ребенка

775 628,25

833 024,74

Доплата на второго ребенка

188 681,53

202 643,96

Пособия на детей

Единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка

22 909,03

24 604,30

Единовременное пособие при усыновлении ребенка от 8 лет, ребенка с инвалидностью или нескольких детей – братьев и сестер

175 043,67

187 996,90

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям

от 8 591,47
до 17 182,94

от 9 227,24
до 18 454,48

Единовременное пособие по беременности и родам женщине, уволенной из-за ликвидации предприятия

859,08

922,65

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву

36 278,84

38 963,47

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву

15 548,07

16 698,63

Прочие выплаты

Компенсация набора социальных услуг

1 469,74

1 578,50

Выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации

от 82,32
до 41 157,93

от 88,41
до 44 203,62

Социальное пособие на погребение

7 793,48

8 370,20

Максимальная единовременная выплата по травматизму или профзаболеванию

131 731,99

141 480,16

Максимальная ежемесячная выплата по травматизму или профзаболеванию

101 288,68

108 784,04

Ежемесячное пособие по травматизму или профзаболеванию

405 154,72

435 136,16

«Все повышения Социальный фонд сделает беззаявительно, поэтому жителям региона не нужно никуда обращаться или подавать какие-либо заявления, чтобы получить выплаты в новых проиндексированных размерах», - отметила управляющий отделения СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Теги: #Социальный фонд России
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В наступающем феврале будет 29 дней. Опасаетесь ли високосного года?
В опросе приняло участие 114 человек
31.01.2024, 13:280 «Поэт и правдоруб»: Что делать с энтою культурой? ВИДЕО 31.01.2024, 13:200 Псковская область может показать один из лучших результатов по ДЭГ в России — Александр Серавин 31.01.2024, 13:190 Ветер до 15 метров в секунду прогнозируют в Псковской области 1 февраля 31.01.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Александром Серавиным
31.01.2024, 13:010 Пскович вернул сумку собутыльнику, забрав из нее 6 тысяч рублей 31.01.2024, 12:580 32-й выпуск проекта «Истфакт»: Воевода Шуйский 31.01.2024, 12:450 Социальный фонд проиндексирует социальные и страховые выплаты жителям Псковской области на 7,4% 31.01.2024, 12:350 Александр Борисов: 31 января 1942 года – этот день навсегда останется в истории Куньинского района
31.01.2024, 12:220 Растопить лед: довольны ли псковичи обработкой улиц в гололедицу 31.01.2024, 12:080 Богданов написал заявление о выходе из президентской гонки 31.01.2024, 12:070 Псковским инженерам и маркетологам расскажут о новых инструментах для эффективной работы 31.01.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда»: Осознанный образ жизни как часть культуры
31.01.2024, 11:582 Общественная палата РФ и политические партии объединят усилия в наблюдении за выборами 31.01.2024, 11:501 Надеждин сдал в ЦИК документы и подписи для регистрации на выборах президента РФ 31.01.2024, 11:420 Минстрой допускает введение требований к репутации руководителей управляющих компаний 31.01.2024, 11:330 Опочанка приехала в Псков к подруге и попалась на краже еды
31.01.2024, 11:250 «Цементум» организовал совместную работу распределенной команды в облачных сервисах Яндекс 360 для бизнеса 31.01.2024, 11:171 Почти 30-градусные морозы вернутся в Псковскую область в феврале 31.01.2024, 11:010 Обучение общественных наблюдателей завершили в Псковской области 31.01.2024, 10:570 Центробанк назвал трендом последних месяцев персонификацию атак телефонных мошенников
31.01.2024, 10:441 «Собственной персоной»: Александр Серавин об общественно-политическом климате и выборах президента 31.01.2024, 10:400 Зарплаты IТ-специалистов увеличились на 80% в 2023 году 31.01.2024, 10:380 Уголовное дело возбудили из-за повешенных собак в невельской деревне 31.01.2024, 10:370 Пустошкинские приставы с нарушениями погасили задолженность по трем исполнительным производствам
31.01.2024, 10:330 Умерла актриса из сериала «Клон» Жандира Мартини 31.01.2024, 10:270 «Экосреда»: Осознанный образ жизни как часть культуры 31.01.2024, 10:130 Два автомобиля столкнулись около сквера Народовластия в Пскове 31.01.2024, 10:101 В Петербурге против беспилотника впервые применили ЗРК «Триумф»
31.01.2024, 10:000 Провал в асфальте образовался на Четырех углах в Пскове 31.01.2024, 09:500 Девятиклассникам дали советы по подготовке к итоговому собеседованию 31.01.2024, 09:400 Представители «Единой России» собрали почти 2,1 миллиона подписей в поддержку Владимира Путина 31.01.2024, 09:301 Самокатчикам подготовили штрафы за создание помех пешеходам
31.01.2024, 09:150 Обивая пороги поликлиник 31.01.2024, 09:000 Игорь Иванов: ДЭГ - успешная новация, позволяющая широкому кругу лиц принять участие в избирательном процессе 31.01.2024, 08:480 Банки стали реже одобрять россиянам выдачу льготных кредитов 31.01.2024, 08:480 Заканчивается срок приема подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты
31.01.2024, 08:360 100 лет назад была принята первая Конституция СССР 31.01.2024, 08:250 Минцифры сообщило о ликвидации сбоя в зоне .RU 31.01.2024, 08:110 Диетолог объяснила возможные причины тяги к сладкому и соленому 31.01.2024, 07:550 Названы регионы с самыми дорогими и дешевыми яйцами
31.01.2024, 07:412 ПВО уничтожила беспилотник в Псковской области ночью - Минобороны РФ 31.01.2024, 07:340 В России разработали модель летающего «каршеринга» 31.01.2024, 07:190 В европейской части страны будет очень скользко - синоптики 31.01.2024, 07:000 Ограничения для «наливаек» предложили не распространять на рестораны
30.01.2024, 22:000 В России разработают туристическую схему «Большая Волга» 30.01.2024, 21:400 В Эстонии сформировали участок для выборов президента России 30.01.2024, 21:200 Кабмин ввел временные ограничения на ввоз семян из недружественных стран 30.01.2024, 21:001 Великолучан приглашают на службу в полицию
30.01.2024, 20:400 Сувенирную продукцию для нескольких мероприятий изготовят в себежской колонии 30.01.2024, 20:200 Пять лифтов заменили в двух домах в Великих Луках 30.01.2024, 20:100 Псковские следователи подвели итоги конкурса детского рисунка «Блокада Ленинграда» 30.01.2024, 20:001 Псковский курс по духовной безопасности семьи представлен в Москве
30.01.2024, 19:510 Массовый технический сбой произошел у операторов связи в Псковской области 30.01.2024, 19:500 Итоги работы проекта «Всё для Победы!» за 2023 год подвели в Пскове 30.01.2024, 19:400 Пскович украл бутылку спиртного и угрожал сотруднику магазина ножом 30.01.2024, 19:300 Бдительные великолучане не поддались на уловки кибермошенников
30.01.2024, 19:200 Псковские росгвардейцы проводят отбор для службы в воинских частях ведомства 30.01.2024, 19:100 Пьяный мужчина угнал автомобиль в Пыталовском районе 30.01.2024, 19:000 Осужденные дали концерт в себежской колонии к 80-летию освобождения Ленинграда 30.01.2024, 18:450 Рабочее время перед выходными или праздничными днями могут сократить на час
30.01.2024, 18:270 Ольга Любимова объявила о возобновлении музейного обмена с Китаем 30.01.2024, 18:152 Почти 2 тысячи многодетных семей в Псковской области получают единое пособие 30.01.2024, 18:120 «Гонки по вертикали»: междусобойчики недели, страсти по Надеждину и «Здрасьте, я Настя!». ВИДЕО 30.01.2024, 18:010 Орден «Мать-героиня» вручил губернатор матери 11 детей в Псковской области
30.01.2024, 18:000 Псковским бизнесменам напомнили, когда следует подавать заявление на получение патента 30.01.2024, 17:500 «Гонки по вертикали»: междусобойчики недели, страсти по Надеждину и «Здрасьте, я Настя!» 30.01.2024, 17:502 Почему в Псковскую область сложно привлечь концессионеров, объяснил Сергей Грахов 30.01.2024, 17:471 Встреча с учителем физики Владимиром Чиганашкиным прошла в Псковском техническом лицее
30.01.2024, 17:430 Более 40% респондентов в СЗФО видят перспективы иранских авто в России - исследование 30.01.2024, 17:420 Псковича подозревают в незаконной продаже iРhone своей подруги 30.01.2024, 17:370 Режим работы ансамбля Изборской крепости изменится с 1 февраля 30.01.2024, 17:320 Кабмин не поддержал законопроект об отмене госпошлины за заключение брака
30.01.2024, 17:230 Профсоюзы приняли участие в открытии Года семьи в Псковской области 30.01.2024, 17:200 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 30 января 30.01.2024, 17:130 Заболеваемость ОРВИ растет в Псковской области 30.01.2024, 17:050 Запросы в Газпром, Россети и ГИБДД подготовит Владимир Кузь по итогам приёма в Штабе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru