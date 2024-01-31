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Общество

В Госдуме рассмотрят проекты о создании авиатакси

31.01.2024 15:56|ПсковКомментариев: 0

Законопроекты об авиатакси, которые будут регулировать деятельность малой авиации, будут внесены в Госдуму в марте после парламентских слушаний, проекты должны облегчить транспортные задачи, в том числе для отдаленных и труднодоступных регионов, сообщили РИА Новости вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол и депутат ГД Федот Тумусов.

«Законопроект "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации в части саморегулирования авиатакси" планируем обсудить на заседании Рабочей группы по развитию малой авиации с участием заместителя министра транспорта Российской Федерации Потешкина В. В. Далее по данному законопроекту будут проведены парламентские слушания с участием депутатов Государственной Думы, представителей органов государственной власти, специалистов отрасли и экспертов», - сказал он РИА Новости.

Второй законопроект «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации в части определения авиатакси как вида гражданской авиации» проходит правовую экспертизу, добавил парламентарий. После получения заключения о юридическом соответствии законопроект будет направлен на рассмотрение Государственной Думы. Кара-оол отметил, что скорее всего это произойдет в феврале.

«В свое время, работая губернатором, я занимался вопросами управления малыми самолетами. Специально направлял безработных пилотов на переобучение управлению авиатакси, пилотированию и обслуживанию самолетов "Pilatus PC-12"», - рассказал о своем опыте депутат.

Он добавил, что выкупались на условиях лизинга машины этой марки и выполнялись рейсы между Кызылом и Красноярском.

«Это было удобно и востребовано пассажирами. Планировали использовать авиатакси не только на межрегиональных, но и международным внутренних маршрутах – между Кызылом и Улан-Батором Монголии, и между столицей и центрами Монгун-Тайгинского, Барун-Хемчикского, Тоджинского и Тере-Хольского районов, а также для патрулирования лесных массивов и в санавиации», - подчеркнул депутат.

Кара-оол уверен, что всем регионам нужны услуги авиатакси, но при этом важно взвесить все «за» и «против», и вынести в качестве приоритета - безопасность перевозок.

Также депутат Госдумы Федот Тумусов заявил РИА Новости, что суть законопроекта заключается в том, что малая авиация и большая авиация - это разные вещи, но сейчас воздушный кодекс регулирует деятельность малой авиации, также как и большой авиации, поэтому придумали назвать малую авиацию - «авиатакси» в рамках законопроекта. Депутаты ставят перед собой задачу разделить эти понятия и правила регулирования для них, уточнил он.

Теги: #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
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