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Общество

Студенческие отряды России борются за приз в 1 млн рублей

31.01.2024 20:00|ПсковКомментариев: 0

Российские студенческие отряды в День студента, 25 января, запустили конкурс на лучший студенческий отряд России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

«В конкурсе на лучший отряд может принять участие абсолютно любой студент. Помимо того, что это возможность собрать свою команду единомышленников и заработать летом, это еще шанс выиграть большие призы. Российские студенческие отряды проводят такой конкурс впервые. Главная цель вовлечь как можно больше молодых и активных ребят и показать им, что труд – крут», — рассказал председатель правления студенческих отрядов, депутат Государственной Думы Михаил Киселев.

Российские студенческие отряды – это всероссийская организация, в которой студенты находят работу на лето, путешествуют по России, заводят друзей и становятся лидерами своих направлений. В 2024 году движению студенческих отрядов исполнится 65 лет и 20 лет с начала современной истории РСО.

Конкурс на лучший студенческий отряд (ЛСО) пройдет с марта по октябрь. В рамках конкурса отряды соревнуются в нескольких номинациях за звание лучшего. Чтобы победить, нужно выполнить конкурсные задания, а также хорошо проявить себя в работе и творчестве.

Лучшие отряды получат мощную поддержку для дальнейшего развития от РСО и партнеров.

Главный приз – 1 000 000 рублей, который можно потратить на продвижение, обучение, оснащение и другие полезные для отряда дела. Принять участие в конкурсе может каждый желающий, в том числе и тот, кто еще не находится в составе РСО. Регистрация для участия в конкурсе откроется 25 января 2024 года сайте: лк.трудкрут.рф.

После регистрации участнику необходимо собрать на платформе состав своего отряда и выполнять задания с марта по октябрь.

Победитель будет объявлен на всероссийском слете студенческих отрядов, который пройдет с 22 по 24 ноября в Москве.

Теги: #студенчество
Источник: Псковская Лента Новостей
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