Общество

«Зверьё моё»: Вся правда об английских бульдогах. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 18 января.

К ведущей Ульяне Лаблюк пришла владелица питомника английских бульдогов, депутат Псковской городской Думы Юлия Пожидаева. Она рассказала об особенностях породы и о том, что важно учитывать при покупке такого животного. Отличительные признаки английского бульдога наглядно продемонстрировал питомец Юлии Пожидаевой — коренастый джентльмен по кличке Филимон. Пёс имеет массу титулов и наград, в этом году он будет участвовать в выставках в классе «Ветераны».

Чем английские бульдоги отличаются от французских? Каким заболеваниям они подвержены? Может ли крошечный котёнок уживаться на одной территории с девятью собаками? Об этом и многом другом — в эфире.