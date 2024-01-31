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Общество

Россияне назвали идеальный возраст для создания семьи

01.02.2024 07:30|ПсковКомментариев: 0

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co провели опрос среди интернет-пользователей и выяснили, какой возраст россияне считают предпочтительнее для заключения брака и создания семьи. Почти половина опрошенных (44%) назвала возраст от 26 до 35 лет. Результатами исследования аналитики поделились 1 февраля.

Чуть меньше (37%) респондентов ответили — с 21 до 25 лет. Каждый десятый (10%) не считает возраст важным критерием, 6% выбрали после 35 лет, а 3% — с 18 до 20 лет. При этом штамп о браке в паспорте важен 60% участникам опроса, 40% — нет, пишут «Известия».

Быть готовыми к рождению детей нужно прежде всего финансово — так думают 35% россиян. 22% ответили — надо не ждать, а рожать сразу после свадьбы. 16% полагают, что даже после заключения брака нужно несколько лет пожить «для себя». 15% не задумываются об этом и не ставят сроков, а 12% вовсе считают, что необязательно заводить ребенка в браке.

Идеальным количеством детей в семье респонденты называют два и три ребенка (43% и 35% соответственно). 9% придерживаются позиции «чем больше, тем лучше», 7% достаточно одного ребенка, а 6% — четырех и более.

55% опрошенных регулярно общаются со своими семьями всеми доступными способами — лично, по телефону, в мессенджерах и в соцсетях. 23% редко видятся, но часто разговаривают дистанционно. 12% выбирают только личные встречи, 9% — только телефонные разговоры, 1% — чаты в мессенджерах.

Уточняется, что опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 19 по 26 января 2024 года. Охват составил 30 691 интернет-пользователь, среди которых 54% мужчин и 46% женщин.

Теги: #опрос
Источник: Псковская Лента Новостей
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