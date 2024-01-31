Алкогольные коктейли в России хотят начать маркировать в 2024 году

В России начнут маркировать слабоалкогольные напитки. Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил Минпромторгу, Минфину, Росалкогольтабаконтролю подготовить и представить в правительство проект постановления о проведении в стране соответствующего эксперимента.
Как пояснили в Центре развития перспективных технологий, эксперимент может стартовать уже с 1 июля 2024 года и продлиться до 31 августа 2025 года. Оператор уже готовит документы совместно с Росалкогольтабакконтролем, их внесут в правительство до конца марта, пишут «Известия».
Маркировка коснется продукции, которая подпадает под определение слабоалкогольных напитков технического регламента ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции», подчеркнули в ЦРПТ. Речь идет о спиртном крепостью менее 7%, которое не относится к винодельческой и пивоваренной продукции. То есть под идентификацию попадут алкогольные коктейли.
В ЦРП добавили, что благодаря новому подходу потребители смогут оперативно подтверждать легальность напитков — с помощью сканирования марки через приложение «Честный знак». Бизнес в свою очередь получит статистику о продажах напитков, что позволит компаниям оптимизировать многие процессы: логистику, ценовую политику и маркетинг.