Общество

Семьеведение может оказаться внеурочным предметом в школах

Разрабатываемый школьный курс «семьеведения» не будет обязательным предметом, отчетность при его освоении может происходить в безоценочных форматах, сообщила депутат Госдумы Татьяна Ларионова.

«Мы предложили Минпросвещения конкретную модель реализации программы семьеведения в общем образовании. Cемьеведение не претендует на статус обязательного учебного предмета. (...) Это самостоятельная программа занятий, которая реализуется во внеурочной деятельности, дополнительном образовании и в части, формируемой участниками образовательных отношений», - сказала Ларионова на заседании комитета Госудмы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства в среду.

Депутат подчеркнула, что от других подобных образовательных программ семьеведение отличает больший объем, последовательность и системность в содержании курса, пишет «Интерфакс».

«Отчетность при освоении программы семьеведческих занятий должна происходить в активных, безоценочных форматах», - сказала Ларионова.

Она также сообщила, что Минпросвещения должно разработать дорожную карту по внедрению нового предмета до апреля.

Внедрение уроков по семьеведению в школы является частью плана на Год семьи, отметила депутат.