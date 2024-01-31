Общество

ПсковГУ заплатит за использование чужого снимка в соцсетях

Арбитражный суд Псковской области 31 января взыскал с Псковского государственного университета в пользу индивидуального предпринимателя компенсацию за нарушение авторского права на фотографическое произведение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

Фото из материалов дела

Как следует из материалов дела, 6 августа на странице ПсковГУ в социальной сети «ВКонтакте» была размещена фотография девушек на фоне видов города Пскова, фото использовали в качестве визуального сопровождения к образовательной программе профессиональной переподготовки «Разработка и продвижение экскурсионных туров».

Автором снимка является индивидуальный предприниматель Егор Лебедев, он обратился с иском к вузу в суд.