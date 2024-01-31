Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
влиятельная сотня
2023 полититоги
«обратный отсчет» с губернатором
коронные фразы
Псков кофейни и пекарни
Два хита псковской кухни
Господин Рейтингомер
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
«Зенча-Псков» кто там?
«Академия Слуха» подарки 1+1
новое поколение сето
 
 
 
ещё Общество 31.01.2024 11:174 Почти 30-градусные морозы вернутся в Псковскую область в феврале 01.02.2024 12:170 Миграционные процессы в Псковской области станут темой брифинга в пресс-центре ПЛН 01.02.2024 12:160 Семьеведение может оказаться внеурочным предметом в школах 01.02.2024 12:120 Поролон-шоу и презентация автомобиля пройдут на семейном празднике в псковском ТЦ 01.02.2024 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Как зарабатывать через блог на том, что хорошо умеешь? 01.02.2024 11:400 «Зверьё моё»: Вся правда об английских бульдогах. ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 31.01.2024 07:4111 ПВО уничтожила беспилотник в Псковской области ночью - Минобороны РФ 31.01.2024 11:174 Почти 30-градусные морозы вернутся в Псковскую область в феврале 25.01.2024 09:383 Псковский торг: фантомный рынок, закрытая «Корзинка» и переезд «Магеллана» 27.01.2024 20:490 14-летняя девочка погибла в Великих Луках при взрыве компрессора 27.01.2024 18:361 Интерактив: А если убьёт?
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Более 50 случаев онкозаболеваний на ранней стадии выявили в Островском районе за 2023 год

01.02.2024 11:34|ПсковКомментариев: 0

В ходе диспансеризации жителей Островского района в 2023 году были выявлены более 50 случаев онкозаболеваний на ранней стадии. Об этом глава Островского района Дмитрий Быстров сообщил в своем Telegram-канале, делясь итогами совещания с главами городских и сельских поселений.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

«О ходе и важности диспансеризации населения доложил главный врач Островской межрайонной больницы Гайк Хачатрян. Диспансеризация позволяет диагностировать заболевания на ранних стадиях и оказать человеку необходимую помощь. К примеру, за минувший год в ходе диспансеризации жителей Островского района были выявлены более 50 случаев онкозаболеваний на ранней стадии. Пациентам своевременно оказана медицинская помощь», – сказал Дмитрий Быстров.

Работу по диспансеризации Островская больница продолжает и приглашает граждан пройти профосмотры.

Руководитель Островского почтамта Павел Михачев сообщил, что отделение «Почты России» в Острове полностью укомплектовано кадрами, процесс поиска сотрудников завершается для сельских отделений связи.

«Это, безусловно, положительная тенденция стала возможной благодаря увеличению заработной платы работникам "Почты России"», – добавил глава Островского района .

Кроме того, прозвучала информация для активистов ТОС: продолжается прием документов от территориальных общественных самоуправлений для участия в региональном конкурсе грантов на текущий год. Документы можно подать в местные администрации.

Теги: #островский район
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В наступающем феврале будет 29 дней. Опасаетесь ли високосного года?
В опросе приняло участие 145 человек
01.02.2024, 12:260 Псковский музей-заповедник предлагает гостям сыграть в бинго 01.02.2024, 12:250 Филололог проведет в Пскове лекцию по роману Достоевского «Бесы» 01.02.2024, 12:240 Дети смогут погрузиться в мир анималистического жанра в псковском музее 01.02.2024, 12:170 Миграционные процессы в Псковской области станут темой брифинга в пресс-центре ПЛН
01.02.2024, 12:160 Семьеведение может оказаться внеурочным предметом в школах 01.02.2024, 12:120 Поролон-шоу и презентация автомобиля пройдут на семейном празднике в псковском ТЦ 01.02.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Как зарабатывать через блог на том, что хорошо умеешь? 01.02.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 1 февраля
01.02.2024, 11:520 Три группы граждан Южной Азии задержали на границе РФ в Печорском округе 01.02.2024, 11:510 Россельхозбанк снизил первоначальный взнос по сельской ипотеке с 30% до 20% 01.02.2024, 11:400 «Зверьё моё»: Вся правда об английских бульдогах. ВИДЕО 01.02.2024, 11:340 Более 50 случаев онкозаболеваний на ранней стадии выявили в Островском районе за 2023 год
01.02.2024, 11:280 Продажу поддельных товаров Chanel Sarl и Louis Vuitton Malletier выявили в Пскове 01.02.2024, 11:250 «Три мудреца»: Как жить в эпоху галопирующих цен? 01.02.2024, 11:181 Ожидается прибавление: какие выплаты проиндексируют с 1 февраля и кому они положены 01.02.2024, 11:150 Пешеходные дорожки к спортивным площадкам в Пскове планируют обустроить до конца августа
01.02.2024, 11:100 Волна фейковых сообщений «от Бориса Елкина» вновь прошла по мессенджерам 01.02.2024, 11:060 «Дневник выборов-2024». Выпуск 4 01.02.2024, 11:000 ПсковГУ заплатит за использование чужого снимка в соцсетях 01.02.2024, 10:570 К нововведениям в закон об оказании психиатрической помощи готовятся в Псковской области
01.02.2024, 10:430 Женщина за рулем Renault Logan в Пскове при развороте наехала на пешехода 01.02.2024, 10:400 «Беседка»: Как зарабатывать через блог на том, что хорошо умеешь? 01.02.2024, 10:370 Бешенство диагностировали у енотовидной собаки в Псковской области 01.02.2024, 10:300 «Поезд Победы» возвращается в Псковскую область
01.02.2024, 10:221 70% россиян выступили за закрытие микрофинансовых организаций 01.02.2024, 10:080 Росгвардейцы задержали псковича за кражу спиртного 01.02.2024, 10:001 Производство яиц выросло в Псковской области 01.02.2024, 10:000 Порядка 100 квартир станут доступны псковичам благодаря финансированию Сбером строительства нового жилого дома
01.02.2024, 09:500 Почти 30 многоквартирных домов построили в Псковской области в 2023 году 01.02.2024, 09:400 Всероссийский день зимних видов спорта пройдет в Пскове 17 февраля 01.02.2024, 09:280 Число голосующих избирателей-релокантов на выборах президента составит около 200 тысяч 01.02.2024, 09:150 Алкогольные коктейли в России хотят начать маркировать в 2024 году
01.02.2024, 09:000 Наталья Федорова: ДЭГ – это удобно 01.02.2024, 08:510 Блогер Рада Русских сдала в ЦИК подписи для регистрации на выборах президента 01.02.2024, 08:450 Печерянина с ВНЖ в Латвии и Эстонии заключили под стражу за удар ножом по человеку 01.02.2024, 08:360 Цифровой паспорт туриста предложили ввести в России
01.02.2024, 08:240 Кровля многоквартирного дома горела в Пскове 01.02.2024, 08:100 Сбербанк представил новое мобильное приложение для iOS 01.02.2024, 07:560 Турпоток в Россию из-за границы вырос в полтора раза за год 01.02.2024, 07:430 Тариф «Платон» вырос на 7,42 процента
01.02.2024, 07:303 Россияне назвали идеальный возраст для создания семьи 31.01.2024, 22:000 Пропавшего лесоруба с татуировкой «За ВДВ» продолжают искать в Псковской области 31.01.2024, 21:400 Школьники на уроках труда могут научиться животноводству и растениеводству - Кравцов  31.01.2024, 21:320 Госдума продлила «дачную амнистию» для общих построек СНТ
31.01.2024, 21:200 Псковичи могут получить налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги в упрощенном формате 31.01.2024, 21:000 Как гипертоникам пережить магнитные бури, рассказали врачи 31.01.2024, 20:560 Прокуратура помогла сироте получить жилье в Пскове 31.01.2024, 20:400 Помочь воссоздать памятник советскому воину Алеше предлагают псковичам
31.01.2024, 20:300 Мужчина в Бежаницком районе ответит в суде за пьяное ДТП с пострадавшим 31.01.2024, 20:200 Псковских бизнесменов призвали предоставлять налоговую отчетность в срок 31.01.2024, 20:103 В Пскове ищут водителя, сбившего ограждение на Кузнецком мосту 31.01.2024, 20:000 Студенческие отряды России борются за приз в 1 млн рублей
31.01.2024, 19:560 Пскович ударом кулака сломал челюсть брату 31.01.2024, 19:501 Индекс промышленного производства вырос в Псковской области 31.01.2024, 19:400 В Пскове стартовал набор волонтёров для проекта «Формирование комфортной городской среды» 31.01.2024, 19:300 «Песни наших родителей» звучат в Пскове в исполнении хора Сретенского монастыря
31.01.2024, 19:210 Открытый диалог о волонтёрстве состоялся в псковском Штабе общественной поддержки  31.01.2024, 19:091 Мужчину в Псковской области будут судить за дачу крупной взятки таможеннику 31.01.2024, 19:000 Псковский музей-заповедник создал настольную игру по мотивам полотен Картинной галереи 31.01.2024, 18:451 Марина Егорова приняла участие в парламентских слушаниях по развитию туризма в рамках Союзного государства
31.01.2024, 18:430 Участок улицы Кузнецкой в Пскове закроют для транспорта вечером 1 февраля 31.01.2024, 18:350 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 31 января 31.01.2024, 18:310 Трафик на платформы для гейминга и стриминга в России вырос почти в два раза 31.01.2024, 18:280 Выехавшая на полосу встречного движения в Пскове женщина оштрафована на 5000 рублей
31.01.2024, 18:270 Назначен новый генеральный директор «Роскино» 31.01.2024, 18:150 «Зверьё моё»: Вся правда об английских бульдогах 31.01.2024, 18:000 Пскович вошел в шорт-лист номинации «Юный просветитель года» награды Знание.Премия-2023 31.01.2024, 17:500 Jaecoo анонсирует появление на российском рынке трех новых моделей в 2024 году
31.01.2024, 17:430 Псковская делегация представила регион на втором съезде «Движения первых» в Москве 31.01.2024, 17:370 Названа главная причина устранённого сбоя Рунета 31.01.2024, 17:350 Псковичи стали в четыре раза чаще консультироваться у специалистов Росреестра  31.01.2024, 17:240 Патриотический маршрут памяти Александра Матросова разработали в Псковской области
31.01.2024, 17:140 Подводная лодка «Великие Луки» завершила этап заводских ходовых испытаний 31.01.2024, 17:000 «Автосервис АС» объявил о старте акции в Пскове 31.01.2024, 16:440 Ссора пьяных супругов в Дновском районе закончилась ударом ножом в пах и судом 31.01.2024, 16:330 Самовыдвиженец Баташев снял свою кандидатуру с президентских выборов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru