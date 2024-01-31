Общество

Более 50 случаев онкозаболеваний на ранней стадии выявили в Островском районе за 2023 год

В ходе диспансеризации жителей Островского района в 2023 году были выявлены более 50 случаев онкозаболеваний на ранней стадии. Об этом глава Островского района Дмитрий Быстров сообщил в своем Telegram-канале, делясь итогами совещания с главами городских и сельских поселений.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

«О ходе и важности диспансеризации населения доложил главный врач Островской межрайонной больницы Гайк Хачатрян. Диспансеризация позволяет диагностировать заболевания на ранних стадиях и оказать человеку необходимую помощь. К примеру, за минувший год в ходе диспансеризации жителей Островского района были выявлены более 50 случаев онкозаболеваний на ранней стадии. Пациентам своевременно оказана медицинская помощь», – сказал Дмитрий Быстров.

Работу по диспансеризации Островская больница продолжает и приглашает граждан пройти профосмотры.

Руководитель Островского почтамта Павел Михачев сообщил, что отделение «Почты России» в Острове полностью укомплектовано кадрами, процесс поиска сотрудников завершается для сельских отделений связи.

«Это, безусловно, положительная тенденция стала возможной благодаря увеличению заработной платы работникам "Почты России"», – добавил глава Островского района .

Кроме того, прозвучала информация для активистов ТОС: продолжается прием документов от территориальных общественных самоуправлений для участия в региональном конкурсе грантов на текущий год. Документы можно подать в местные администрации.