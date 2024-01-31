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Общество

Биометрические профили подключили около 18 миллионов россиян

01.02.2024 13:04|ПсковКомментариев: 0

Около 18 миллионов россиян подключили себе биометрические профили, следует из презентации главы Минцифры РФ Максута Шадаева, которую он представил во время выступления на форуме Digital Astana 2024.

«Биометрический профиль гражданина - 18 миллионов граждан в РФ», - указано на слайде презентации.

По словам Шадаева, биометрический профиль можно рассматривать комплексно с другими элементами цифровой идентификации. К примеру, в нее входит цифровой ID (профиль на «Госуслугах») - он есть у 110 миллионов граждан РФ. Электронная подпись также входит в этот комплекс, ее подключили 10 миллионов россиян. Цифровые копии личных документов взамен бумажных - их можно показывать через смартфон - есть у 19 миллионов граждан, пояснил министр.

«Все это вместе позволяет полностью построить вторую систему верификации гражданина, причем она будет работать не только в цифровых каналах, что очень важно, но она, по факту, заменит традиционную систему идентификации и в офлайн-взаимодействии», - приводит слова Шадаева РИА Новости.

Международный форум Digital Almaty 2024 проходит в Казахстане с 1 по 3 февраля под девизом «Индустрия Х: цифровая эволюция будущего». На форум приехали государственные деятели стран ШОС и ЕАЭС, ведущие эксперты и предприниматели. Цель мероприятия - обмен опытом и идеями, направленными на формирование новой эры цифровой индустрии.

Теги: #биометрия
Источник: Псковская Лента Новостей
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