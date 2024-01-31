Биометрические профили подключили около 18 миллионов россиян

Около 18 миллионов россиян подключили себе биометрические профили, следует из презентации главы Минцифры РФ Максута Шадаева, которую он представил во время выступления на форуме Digital Astana 2024.
«Биометрический профиль гражданина - 18 миллионов граждан в РФ», - указано на слайде презентации.
По словам Шадаева, биометрический профиль можно рассматривать комплексно с другими элементами цифровой идентификации. К примеру, в нее входит цифровой ID (профиль на «Госуслугах») - он есть у 110 миллионов граждан РФ. Электронная подпись также входит в этот комплекс, ее подключили 10 миллионов россиян. Цифровые копии личных документов взамен бумажных - их можно показывать через смартфон - есть у 19 миллионов граждан, пояснил министр.
«Все это вместе позволяет полностью построить вторую систему верификации гражданина, причем она будет работать не только в цифровых каналах, что очень важно, но она, по факту, заменит традиционную систему идентификации и в офлайн-взаимодействии», - приводит слова Шадаева РИА Новости.
Международный форум Digital Almaty 2024 проходит в Казахстане с 1 по 3 февраля под девизом «Индустрия Х: цифровая эволюция будущего». На форум приехали государственные деятели стран ШОС и ЕАЭС, ведущие эксперты и предприниматели. Цель мероприятия - обмен опытом и идеями, направленными на формирование новой эры цифровой индустрии.