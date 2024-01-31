Общество

Капитальный ремонт проведут в псковской школе № 23

Администрация Пскова заказала капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 23 с углубленным изучением английского языка. Как сообщается в документах на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, начальная цена контракта - 124 млн 758 тысяч 66 рублей.

Подрядчику предстоит провести демонтажные работы, заменить инженерные сети здания, работы по обеспечению пожарной безопасности объекта, обеспечению доступа в здания для маломобильных групп населения, общестроительные работы. В том числе планируется ремонт спортзала, библиотеки, коридоров и вестибюля, помещений учебных классов, санузлов, пищеблока. Предусмотрен ремонт кровли, системы отопления и вентиляции.

В техническом задании упоминается «Оформление стен / Печать изображений на стенах, создание дизайн-проекта с визуализацией на стенах площадью 316 кв. метров».

Дата окончания работ: 15 августа 2024 года.