Общество

В новый школьный предмет включат разделы по противодействию киберугрозам

В новый школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» включат разделы по информационной безопасности и противодействию киберугрозам. Об этом сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время своего визита в петербургскую школу № 703 1 февраля.

«С 1 сентября во всех школах, начиная с 8-го по 11-й класс, час в неделю будет введен предмет "Основы безопасности и защиты Родины". <…> Этот урок комплексный, он затрагивает в том числе вопросы информационной безопасности, вопросы противодействия киберугрозам, различным фейкам, информационной войне, оказания первой медицинской помощи, действия в различных техногенных катастрофах, а также бытовые вопросы», — сказал он.

По словам министра, в новом предмете усилен модуль, связанный с начальной военной подготовкой, пишут «Известия».