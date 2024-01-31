Общество

В России сохранят соцдоплаты участникам студотрядов при трудоустройстве

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон о сохранении социальных доплат к пенсии по инвалидности и к страховой пенсии по случаю потери кормильца для студентов при трудоустройстве в составе студенческого отряда по трудовым договорам.

Сейчас действует норма, в соответствии с которой при трудоустройстве через центры занятости все социальные доплаты по инвалидности или по потере кормильца у студентов сохранялись.

«Наша поправка расширяет возможности для молодых людей, которые официально трудоустраиваются, получают первый профессиональный опыт. Теперь соцдоплаты будут сохраняться для студентов, которые решили подработать во время каникул в составе студенческих отрядов. В прошлом году через студотряды было трудоустроено порядка 225 тысяч человек. В 2024 году планируется трудоустроить 400 тысяч человек», — сказал один из авторов закона, первый зампред комитета ГД по молодежной политике Михаил Киселев в беседе с РИА Новости.