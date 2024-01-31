В России учредили орден «За доблестный труд»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении новой государственной награды - ордена «За доблестный труд». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Учредить орден "За доблестный труд"», - говорится в указе.
Из него следует, что орденом будут награждаться граждане РФ за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала страны, за высокопроизводительный труд, способствующий повышению конкурентоспособности российской экономики, а также за большие заслуги в области государственного строительства и научно-технологического развития РФ, пишет ТАСС.