Общество

В Госдуме ответили на вопрос о ChatGPT на «Госуслугах»

ChatGPT, продукт американской компании Open AI, на «Госуслугах» не появится, сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин в Telegram.

Робот Макс на «Госуслугах» получит генеративный искусственный интеллект, будет использоваться российская языковая модель, как, например, YandexGPT, GigaChat, сообщили в Минцифры. Проект планируется запустить в тестовом режиме в 2024 году.

В четверг глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что Минцифры РФ в этом году планирует начать использовать технологию GPT на «Госуслугах». Она сможет выполнять консультации, заполняя за человеком необходимые заявления, пишет РИА Новости.

«ChatGPT, продукта американской компании Open AI, на "Госуслугах" не появится. СМИ неправильно процитировали министра цифрового развития Максута Шадаева. На самом деле, речь идет о чате с использованием технологии GPT (Generative Pre-trained Transformer), то есть генеративной самообучаемой нейросети», - написал он.

Депутат объяснил, что никаких американских технологий на государственном портале не будет.