Общество

Как выявить обман с расчетом пенсии, объяснил эксперт

Понять, верно ли вам рассчитали пенсию и нет ли ошибок, поможет выписка из лицевого счета в Социальном фонде России (СФР), рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Этот документ можно получить через Госуслуги, личный кабинет в СФР или в МФЦ, а также в клиентской службе Соцфонда. В нем указан стаж, индивидуальный пенсионный коэффициент и прочие сведения, содержащиеся на индивидуальном лицевом счете. Все эти данные необходимо тщательно проверить, пишет «Прайм».

«При назначении пенсии ошибки с ее расчетом возможны, если был неверно учтен стаж, работодатель не уплачивал страховые пенсионные взносы или уплачивал их не полностью. В этом случае необходимо подать в отделение СФР заявление с просьбой о перерасчете пенсии, содержащее корректную информацию о неучтенных ранее периодах стажа», — цитирует Финогенову агентство.

Пенсию также должны пересчитать, если появилось право на повышение из-за потери кормильца, появления дополнительных иждивенцев и изменении места жительства, предупредила эксперт. Учитываются и некоторые другие обстоятельства. В этом случае также следует подать заявление и подтверждающие документы.

Перерасчет или исправление ошибок занимает обычно несколько дней, но при необходимости срок могут продлить, но не больше, чем до трех месяцев, заключила Финогенова.