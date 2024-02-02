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Общество

Названы недопустимые в разговоре с телефонными мошенниками слова

02.02.2024 10:19|ПсковКомментариев: 0

В случае получения подозрительного звонка лучшим решением будет прекратить беседу. Об этом заявил эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Шуленин, назвавший также недопустимые в таком разговоре слова.

«Даже обычное слово "да", которые многие люди используют в начале звонка вместо "алло" может быть использовано мошенниками в дальнейшем для голосового подтверждения действий от имени аккаунта жертвы. Поэтому ответы "да" и "нет" желательно исключить из лексикона при общении с подозрительными собеседниками. Альтернативными вариантами могут быть "слушаю вас", "не имею возможности", "отрицаю"», — цитирует его Лента.ру.

Он добавил, что телефонный разговор, кажущийся подозрительным, лучше прервать. По словам Шуленина, не стоит пытаться разыгрывать мошенника с целью его проучить. Это связано с тем, что все, сказанное человеком, может быть использовано против него.

«Всегда лучше перестраховаться и перезвонить на официальный номер банка или другой организации. Если же у человека есть персональный менеджер, то его контактные данные указаны в банковском приложении, и общаться необходимо именно с их помощью», — заключил эксперт «Кода Безопасности».

Источник: Псковская Лента Новостей
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