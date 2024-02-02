Общество

Почти 150 осужденных вышли по УДО в Псковской области в 2023 году

Более 400 заседаний советов воспитателей отрядов состоялось в 2023 году в учреждениях областного УФСИН. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Для воспитательной работы с осужденными в каждом ИУ и СИЗО организуется деятельность советов воспитателей отрядов. Заседания по подведению итогов работы с участием руководства учреждений, членов совета из числа личного состава, а также представителей Русской православной церкви прошли во всех исправительных колониях и следственных изоляторах УФСИН России по Псковской области.

Всего в течение прошедшего года провели более 400 заседаний советов, в результате которых комиссии приняли положительные решения в отношении 146 осужденных, освобожденных условно-досрочно, 219 осужденным заменили неотбытую часть наказания более мягким видом, в том числе принудительными работами, 64 человека отправили для дальнейшего отбывания наказания в колонию-поселение, 96 осужденных перевели из обычных условий содержания в облегченные.

Институт совета воспитателей отряда соединяет в себе усилия всех сотрудников исправительного учреждения, позволяет обеспечивать комплексное и эффективное воспитательное воздействие на осужденных, оказывает помощь начальнику отряда в повседневной работе с отбывающими наказание. Ежемесячно на собраниях советов рассматриваются вопросы профилактики суицидального поведения осужденных, погашение исковых задолженностей.

Кроме того, одним из направлений работы совета является аттестация осужденных, их вовлечение в общественно-полезный труд, проведение культурно-массовых мероприятий, контроль за соблюдением правил санитарии и гигиены, оказание содействия в разрешении жалоб и заявлений. По итогам заседаний руководство учреждений определило приоритетные задачи в деятельности советов воспитателей на ближайший период. Особое внимание обратили на организацию работы по внедрению и реализации на местах пенитенциарной пробации.