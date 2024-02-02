Общество

Мошенники рассылают ложные сообщения от имени главы Новосокольнического района

Мошенники рассылают ложные сообщения от имени главы Новосокольнического района Виталия Соловьева в Telegram. Об этом глава района сообщил в своем Telegram-канале.

«Зафиксированы случаи ложных сообщений от моего имени в Telegram. Если вам пишет Виталий Соловьев, прошу связаться со мной привычным для вас способом. Так вы убедитесь в том, что сообщение прислал именно я, а не злоумышленник, прикрывающийся моими данными», - призвал Виталий Соловьев.

Он отметил, что на сегодняшний день мошенники изобретают и практикуют новые схемы обмана, например, совершают звонки от имени представителей правоохранительных органов, моделируют голоса людей, рассказывают о родственниках, попавших в беду.

«Цель злоумышленников - овладеть вашими персональными данными и вынудить перевести им денежные накопления. Будьте бдительны! Берегите себя и своих близких!» - заключил глава района.

Ранее сообщалось, что случаи ложных сообщений от имени главы Пскова Бориса Елкина были снова зафиксированы в разных мессенджерах.

Также мошенники пишут от имени директора муниципального предприятия «Горводоканал», депутата Псковской городской Думы Константина Болотина.