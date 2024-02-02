Общество

Выбивать долги с россиян будут при помощи роботов

Взаимодействовать с должником смогут автоматизированные интеллектуальные агенты, которые умеют имитировать человеческий голос. Коллекторские агентства, банки и микрофинансовые организации обязаны записывать и хранить разговоры с нерадивыми заемщиками, а контролировать работу по возврату задолженности будет Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Такой закон вступает в силу 1 февраля 2024 года. А вскоре взыскателей, вероятно, ждут и новые ограничения: те же судебные приставы смогут проверять, сколько раз и в какое время коллекторы звонили должникам, рассказали в Госдуме.

В законе появилось понятие «автоматизированный интеллектуальный агент». Это программа для отправки голосовых сообщений, которая применяет системы генерации и распознавания речи и поддерживает определенные сценарии разговоров в зависимости от содержания диалога. Таким образом, с должниками будет разговаривать робот, созданный на основе искусственного интеллекта. Подобные системы уже применяют при проведении рекламных кампаний, и часто абонент не может понять, разговаривает ли он с живым человеком или с машиной, пишет «Парламентская газета».

Звонки от электронных помощников считаются равноценными действиям человека, к ним будут применять такие же требования. Частота взаимодействия с должником — не больше одного раза в сутки, не больше двух раз в течение календарной недели и не больше восьми раз в течение календарного месяца.

Кредитор и его представители также смогут взаимодействовать с должником через портал госуслуг, если информационная система организации присоединена к соответствующей инфраструктуре, говорится во вступающем в силу законе. Сообщения будут поступать в личный кабинет должника.

Компании, которые занимаются выбиванием долгов, теперь обязаны записывать все текстовые, голосовые и любые другие сообщения, которыми они обмениваются с должниками, и хранить их три года.

Логика нового закона, как и других решений относительно регулирования возврата просроченной задолженности, состоит в защите прав заемщиков и эффективном государственном контроле за деятельностью взыскателей, объяснил первый зампред комитета Госдумы по финрынку Константин Бахарев. Сейчас ФССП контролирует только профессиональные коллекторские агентства. А после вступления в силу новых норм приставы будут следить и за банками, и за микрофинансовыми организациями, которые занимаются взысканием просроченных долгов физлиц, объяснил депутат.

«До половины всех жалоб на действия взыскателей касаются кредитных организаций и МФО, — рассказал Бахарев. — Их, как и профессиональные коллекторские агентства, ФССП будет вносить в специальный перечень. Они будут обязаны иметь такое же оборудование, обеспечивать фиксацию всех взаимодействий с должником».

Количество участников перечня превысит две тысячи организаций, из которых около четырехсот — банки и около полутора тысяч — МФО, добавил он.

По действующим правилам коллекторы могут звонить должникам с 8.00 до 22.00, не чаще двух раз в неделю и не вправе беспокоить родственников и других близких людей. Эти нормы часто не соблюдаются: взыскатели используют автодозвон, угрожают родным, звонят по ночам и на работу. Но людям сложно доказать, что они нарушают закон. Две трети жалоб на действия взыскателей касаются телефонного террора, рассказал Константин Бахарев.

В мае 2023 года кабмин внес в Госдуму законопроект, позволяющий ФССП запрашивать подтверждение информации о нарушениях коллекторов у операторов телефонной связи и кредиторов. В прошлом году документ рассмотрели в первом чтении, а в весеннюю сессию 2024 года рассчитывают принять окончательно, сообщил нашему изданию первый замглавы думского Комитета по финрынку.

«Черные коллекторы возникают там, где появляются черные кредиторы: если займ выдали без соблюдения необходимых норм, то и взыскивают его, как правило, с нарушениями, — сказал Бахарев. — Чем больше на рынке профессионалов, чем эффективнее госконтроль, тем меньше проблем».

Россияне стали активнее платить по долгам, зафиксировали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). По итогам 2023 года наши сограждане, по их прогнозу, погасят просроченные долги на рекордные 23 миллиарда рублей. Ожидается, что свою кредитную историю улучшат больше 363 тысяч заемщиков.

У граждан должно сформироваться устойчивое понимание своих кредитных историй и кредитных рейтингов, которое они могли бы применять на практике, говорится в утвержденной кабмином в 2023 году Стратегии повышения финансовой грамотности. Узнать свою кредитную историю можно, зайдя на портал госуслуг. Там можно узнать, какое бюро кредитных историй хранит эти сведения, а затем бесплатно запросить у него информацию. Сведения о долгах можно найти в личном кабинете Федеральной налоговой службы и на сайте ФССП, если начато исполнительное производство.