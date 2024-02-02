Общество

Новую программу по труду в школах планируют утвердить к 1 июня

Новая образовательная программа по школьному предмету «труд» должна быть утверждена к 1 июня, заявила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова в ходе круглого стола «Образовательная программа учебного предмета "Труд (технология)"» в пятницу.

Ранее Госдума приняла закон о введении обязательного урока труда в начальных и средних классах школы с 1 сентября 2024 года, а также о запрете использования телефонов в школах даже в образовательных целях.

«Дальше будет утверждена основная образовательная программа …насколько я помню, к 1 июня она уже должна быть утверждена», - приводит слова Казаковой РИА Новости.

Ранее сообщалось, что школьников на уроках труда научат готовить, робототехнике, черчению, 3D-моделированию, а некоторых животноводству и растениеводству.