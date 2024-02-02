Общество

Первые в России «очки будущего» станут доступны псковичам уже в марте

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, сообщает о старте предзаказа на очки дополненной реальности Apple Vision Pro. Псковичи, оставившие заявки до 15 февраля, смогут получить новинку одними из первых в России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МТС.

Для того, чтобы оформить предзаказ, клиенту необходимо оставить данные, номер телефона и email. Специалисты контакт-центра МТС свяжутся с каждым клиентом, чтобы уточнить все детали заказа. МТС планирует выдавать предзаказы уже в начале марта.

«Для нас всегда важно дать возможность нашим покупателям получить все главные мировые технологические новинки. Мы видим традиционно высокий интерес к технике Apple, например, в прошлом году мы первыми привезли в Россию новые MacStudio, и буквально за несколько дней наши клиенты раскупили первую партию товара. Ожидаем, не менее высокий интерес к Apple Vision Pro», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.