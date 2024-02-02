Общество

Более 600 соотечественников переехали в Псковскую область в прошлом году из-за рубежа

В Псковскую область в прошлом году в рамках специализированной госпрограммы переселились более 600 соотечественников из-за рубежа. Больше всего граждан приехали из Латвии и Армении. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, соотечественники приехали более чем из 10 стран.

Большая часть переселенцев - 372 человека трудоспособного возраста. Среднее профессиональное или высшее образование имеют почти 70% граждан. В числе профессий — учителя, врачи, медицинские сестры, инженеры, строители, индивидуальные предприниматели и другие специалисты из разных сфер деятельности.

Для участников госпрограммы и членов их семей по линии правительства Псковской области предусмотрены гарантии и компенсации. В их числе компенсация до 85% стоимости найма (аренды) жилья в течение 6 месяцев, компенсация затрат на прохождение медицинского освидетельствования для получения разрешения на временное проживание.

Возможны компенсация затрат на оплату государственной пошлины за выдачу свидетельства о признании иностранного образования и(или) иностранной квалификации, компенсации затрат на обучение новым специальностям по направлению областного центра занятости населения, востребованным на территории региона, компенсация стоимости расходов по прохождению аккредитации медицинских и фармацевтических специалистов.

Также предусмотрена материальная помощь на участника государственной программы и на всех членов его семьи, указанных в свидетельстве.

Отметим, что в общей сложности с 2010 года в рамках государственной программы в Псковскую область прибыло почти 11,7 тысячи соотечественников.