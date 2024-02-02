Общество

Порядка 70 псковских «дружинников» завершают обучение в центре «Воин»

Около 70 добровольцев отряда содействия обороне и безопасности «Дружина» завершают обучение в центре «Воин» по программе «Я доброволец России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Экзамен по проверке полученных навыков и знаний пройдет на одном из полигонов Псковского гарнизона. В итоговых испытаниях представители «Дружины», которые представляют сразу несколько муниципалитетов, смогут продемонстрировать комплексные практические навыки в области обороны и безопасности.

В ходе программы «Я доброволец России» обучение проводилось по самым разным направлениям: от оказания первой помощи до огневой, инженерной и тактической подготовки, управления БПЛА и ориентирования на местности. Теоретические и практические занятия продолжались 3 месяца.

Отряд «Дружина» в Псковской области оказывает помощь в решении задач обороны, государственной и общественной безопасности, борьбы с преступностью, пожарной безопасности, защиты населения и территории региона от чрезвычайных ситуаций. Уже неоднократно добровольцы оказывали помощь жителям в сложных ситуациях, предотвращали правонарушения, рассказали в правительстве.

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Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин» в Псковской области открылся в мае. Он стал первым региональным отделением, которое приступило к работе на Северо-Западе. Подобные учреждения сформированы по поручению президента РФ Владимира Путина.