Общество

На учете в Великих Луках стоят 70 неблагополучных семей

70 неблагополучных семей, в которых проживает 145 детей, находятся на контроле комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Великих Луках. Об этом сообщила начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Великие Луки Елена Муравьева в ходе 15-го внеочередного заседания Великолукской городской Думы седьмого созыва 2 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в гордуме.

Фото: Великолукская городская Дума

Депутаты заслушали информацию о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Великие Луки по организации профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 2023 году. Отчёт парламентариям представила Елена Муравьева.

Она сообщила, что в 2023 году было проведено 29 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе одно расширенное и одно выездное. На протяжении 2023 года комиссия проводила работу с 107 социально-неблагополучными семьями. С целью оказания помощи неблагополучным семьям, выявлению и устройству безнадзорных детей было проведено 32 рейда, в том числе 24 – межведомственной комиссией по работе с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации.

По ходатайству комиссии 35 семьям оказали материальную или иную помощь силами органом социальной защиты населения, в отношении 22 родителей направили ходатайства в центр занятости для трудоустройства, на консультацию в наркологический диспансер направили 37 родителей, из них 24 прошли лечение.