Общество

Российский мультфильм впервые собрал в прокате миллиард рублей

Анимационный фильм «Три Богатыря и Пуп Земли» собрал в российском прокате более 1 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе кинокомпании «Вольга».

«Анимационное приключение "Три Богатыря и Пуп Земли" заработало в прокате 1 миллиард рублей. Это первый случай в истории российского кинопроката, когда миллиардный рубеж достигает отечественный анимационный фильм», - говорится в сообщении.

По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, фильм уже собрал 1 000 811 820 рублей, пишет РИА Новости. Кинокомпания «Вольга» выпустила «Три Богатыря и Пуп Земли» 28 декабря, напомнили в пресс-службе.

«Конечно, приятно, что "Богатыри" демонстрируют в юбилейный год такие сборы, это не может не радовать. За это время на наших мультфильмах выросло целое поколение зрителей, которые привыкли каждый год в конце декабря смотреть сказку от студии "Мельница"», - приводятся слова продюсера Сергея Сельянова.

Он напомнил, что в 2024 году исполняется 20 лет «богатырской франшизе»: первый мультфильм «Алеша Попович и Тугарин Змей» вышел в декабре 2004 года. Кроме того, 25-летний юбилей отмечает анимационная студия «Мельница», которая выпустила такие анимационные фильмы, как »Иван Царевич и Серый Волк» и «Лунтик».

«Три богатыря» – самая масштабная франшиза полнометражных анимационных фильмов в России.