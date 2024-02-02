Общество

Псковские полицейские проинформировали родителей об опасности соцсетей и общения с незнакомцами

В школе №3 города Пскова обсудили проблемы правонарушений среди несовершеннолетних. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

На общешкольных родительских собраниях среди спикеров выступили сотрудники отделения ПДН УМВД России по Псковской области. Полицейские уделили внимание актуальным вопросам профилактики распространения наркотиков среди подростков, сообщили о вреде курения вейпов, рассказали об опасности общения в соцсетях с незнакомцами, которые могут подстрекать ребенка на совершении правонарушений и преступлений.

«В современном мире все большее беспокойство сотрудников органов внутренних дел вызывает активность подростков в социальных сетях и мессенджерах. И если в простом общении между детьми, обмене фото и видео нет никакой опасности, то переписка с анонимом может нести реальную угрозу: по всей стране участились случаи скулшутинга, в том числе под влиянием неизвестных "советчиков" в социальных сетях, дополнительно создаются деструктивные чаты и сообщества, где подростков убеждают принять участие в агрессивных действиях. Детское любопытство и погоня "за хайпом" может обернуться трагедией», - отметили в ведомстве.

Полицейские призвали родителей уделить дополнительное внимание цифровой гигиене и напомнить ребенку основные правила безопасности в соцсетях. Также сотрудники полиции призвали выстраивать доверительные отношения между детьми и родителями, чтобы ребенок всегда мог поделиться с взрослыми, если ему поступит какая-либо виртуальная угроза или иное опасное предложение, если в отношении него совершается буллинг.

Кроме того, родителям напомнили об административной ответственности за подростковые правонарушения и временных промежутках, когда несовершеннолетние без сопровождения взрослых могут находиться в общественных местах и на улице.

Подобные родительские собрания в этом году будут проведены и в других образовательных учреждениях региона, добавили в ведомстве.